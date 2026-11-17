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Ispirare la prossima generazione di meccanici

Ecco come Valvoline™ Global Operations e Aston Martin Aramco Formula One Team stanno collaborando per affrontare il fabbisogno globale di una nuova generazione di meccanici.

Pubblicato: 17 nov 2026, 16:00

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Mexican GP

Foto di: Valvoline

Ogni team di F1 di successo, in effetti ogni auto che circola su strada, dipende interamente da meccanici e tecnici altamente qualificati, le cui conoscenze e capacità tecniche sono essenziali per prestazioni, affidabilità e sicurezza.

Nel mondo della F1, piloti e ingegneri spesso sono al centro della scena, ma sono i meccanici a garantire che le auto siano pronte per la gara, assumendosi la responsabilità di assicurare che ogni componente della vettura sia assemblato, mantenuto e funzioni al meglio.

All’Aston Martin Aramco Formula One Team, la squadra di gara comprende 50–75 meccanici e tecnici che lavorano su assemblaggio e preparazione, ricostruzione, manutenzione, sostituzione dei componenti e riparazioni urgenti a bordo pista.

La dimostrazione più visibile di questo lavoro di squadra è durante un pit stop, quando un equipaggio di 20 persone si riversa sulla vettura. Ogni angolo ha tre meccanici, un addetto alla pistola per le ruote, un addetto al trasporto dello pneumatico e un montatore dello pneumatico, che riportano la vettura in pista con pneumatici nuovi entro tre secondi.

Il ritmo può essere un po’ più lento in un’officina per auto tradizionali, ma il lavoro che ogni meccanico svolge, che sia su una macchina di F1 o su un’auto di tutti i giorni, è vitale e prezioso; il problema è che nel mondo ci sono sempre meno meccanici disponibili ad aiutare.

Dare energia alla prossima generazione

La F1 è probabilmente l’apice della professione del meccanico, ma non è l’unico ambito in cui questi talenti sono necessari e, con una carenza prevista di 4,3 milioni di lavoratori qualificati entro il 2030, l’industria automobilistica globale è attualmente impegnata in un’importante campagna di reclutamento.

Ecco perché la partnership di Valvoline con Aston Martin va ben oltre un posto sulla livrea della vettura. Le aziende collaborano per sviluppare prodotti ad alte prestazioni e lavorano anche fianco a fianco per contribuire ad ispirare e mettere in condizione di crescere la prossima generazione di meccanici.

Parte di questa partnership concreta è il Valvoline Aspiring Mechanics Program, una campagna quinquennale che Valvoline Global ha lanciato nell’ottobre dello scorso anno. Il programma mira a rimuovere le barriere d’ingresso e ad aprire le porte alla prossima generazione di tecnici in tutta l’industria automobilistica.

Gustavo Schmidt, General Manager per l’America Latina di Valvoline Global, spiega: "Meccanici e tecnici qualificati sono essenziali per le prestazioni, l’affidabilità e la sicurezza di ogni veicolo su strada, dalle auto di tutti i giorni alle macchine da corsa d’élite".

"Questo programma si concentra sul fornire agli studenti accesso a prodotti, strumenti, borse di studio ed esperienze per aiutarli nel loro percorso verso una carriera da meccanico".

Primo anniversario

Dal lancio in Messico lo scorso anno, il programma si è esteso a sette Paesi e ha già offerto a più di 1.000 futuri tecnici mentoring, formazione, borse di studio ed esperienze pratiche.

All’inizio di quest’anno, il lancio in Spagna ha visto gli studenti della scuola professionale automobilistica CESUR Madrid Intea Jarama partecipare ad una sessione di apprendimento interattiva presso un’officina locale e ricevere in donazione un kart da corsa FA Alonso Kart come strumento di formazione pratica.

Pedro de la Rosa ha anche accompagnato un gruppo selezionato di studenti nel box di F1, offrendo loro una panoramica su come lavora il team. Una di quei visitatori, Alejandra, ha dichiarato: "Ciò che mi è piaciuto di più, senza dubbio, è stata l’opportunità di stare accanto a Fernando Alonso".

In Messico, gli studenti della scuola partner La Escuela Mexicana de Electricidad (EME) hanno lavorato come assistenti meccanici al Mexico City Speed Fest, uno dei principali festival motoristici del Paese, contribuendo a preparare l’auto della promettente pilota messicana Ivanna Richards.

Photo by: Valvoline

Sono stati coinvolti anche quando la gara di F1 è arrivata in città, con il membro dell’Aston Martin F1 team Miguel Faísca che ha condotto una sessione di apprendimento pratica con otto studenti beneficiari di borse di studio accademiche che hanno visitato il garage del team di F1 durante il weekend del Gran Premio.

"Gli studenti sono entusiasti di poter vedere da vicino le operazioni del motorsport d’élite ed ascoltare il personale del team a cui aspirano a somigliare, o con cui un giorno vorrebbero lavorare", racconta Schmidt. "Miguel ha portato con sé pezzi della vettura e rendering come supporti visivi per il seminario e questo ha aiutato a coinvolgere gli studenti mentre li facevano passare di mano in mano perché tutti potessero vederli e toccarli. Ha anche tenuto una sessione di domande e risposte e ha risposto alle domande specifiche degli studenti".

"Una delle cose migliori del programma è vedere l’entusiasmo e l’impatto sugli studenti: ispirarli a continuare ad inseguire i loro sogni, offrendo loro un esempio tangibile di dove i loro studi possano portarli".

Crescita futura

Valvoline ha una lunga storia nel celebrare ed investire nei meccanici, creando un impatto globale per l’industria nel suo complesso. L’ultimo programma si basa sul successo del suo programma Mechanics Month, lanciato nel 2020.

Valvoline adatta specificamente il lavoro che svolge su scala globale per soddisfare le esigenze regionali, con impegni che vanno da borse di studio ed apprendistati a donazioni di cassette degli attrezzi e mentorship nelle comunità di tutto il mondo.

L’Aspiring Mechanics Program include un programma di punta con l’Hub for Innovative Learning and Leadership (HILL), situato vicino alla sede americana dell’azienda a Lexington, Kentucky, USA, insieme ad attivazioni globali negli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Australia, Thailandia e Portogallo.

Photo by: Valvoline

Schmidt conclude: "L’industria automobilistica globale affronta una carenza di talenti critica e crescente e, senza meccanici, l’intera rete di trasporto globale si fermerebbe".

"Questa iniziativa collega l’istruzione tradizionale all’esposizione al mondo reale per creare ampi percorsi occupazionali in tutta l’industria automobilistica, ed è possibile che uno studente che ha partecipato al programma possa un giorno persino lavorare in F1".

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