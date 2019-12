Terremoto in Toscana: nessun danno alla pista del Mugello

La Toscana trema, e purtroppo non è certo un modo di dire. Nel corso della notte 36 scosse di terremoto hanno terrorizzato la regione del centro Italia, e che ha coinvolto anche la pista del Mugello.

Una scossa di magnitudo 4.5 con epicentro a Sarperia San Piero (profondità 9 km) è stata avvertita alle 4:37 di notte anche a Firenze, Pistoia e Prato.

Al momento i danni maggiori si sono registrati a Barberino del Mugello, tutte località molto vicine all'Autodromo che ospita da anni il Gran Premio d'Italia del Motomondiale.

Dato l'epicentro di una delle scosse di questa notte, proprio Scarperia San Piero, aveva fatto temere che si potessero verificare danni alle strutture dell'impianto toscano.

Questa mattina i gestori dell'autodromo di Scarperia hanno emesso un comunicato stampa con cui hanno voluto rendere note le condizioni dell'impianto.

"Come molti sapranno in Mugello nella nottata si sono verificate numerose scosse di terremoto, con epicentro nel comune di Scarperia e San Piero: le verifiche effettuate alla struttura hanno evidenziato l'assenza di qualsiasi problematica", si legge nella prima parte del comunicato.

"Abbiano anche comunicato agli organi istituzionali che l'autodromo è a disposizione della collettività in caso di necessità.

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno voluto far sentire la propria vicinanza".