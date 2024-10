Sydney accoglierà la Race of Champions nel marzo del 2025

Sydney ospiterà la manifestazione che mette in campo i migliori talenti di varie discipline motoristiche in battaglie testa a testa nazione contro nazione e individuali.

L'ex stadio olimpico della capitale del Nuovo Galles del Sud accoglierà la Race of Champions dal 7 all'8 marzo, una settimana prima dell'inizio della stagione 2025 di Formula 1 con il Gran Premio d'Australia a Melbourne.

I piloti si daranno battaglia su una pista d'asfalto appositamente costruita all'interno dell'Accor Stadium, con la ROC Nations Cup - in cui i piloti si accoppiano in squadre basate sulla nazionalità - prevista per venerdì. La gara individuale Race of Champions si terrà sabato.

La decisione di portare la Race of Champions in Australia segue due anni di gare su neve e ghiaccio di Pite Havsbad in Svezia, nel 2022 e nel 2023. I piani per un'ulteriore edizione in questa località sono stati interrotti quest'anno a causa di incertezze sull'utilizzo dell'area di terra vicino alla spiaggia e al mare.

La Race of Champions, nata nel 1988, ha avuto come sede Gran Canaria dal 1992 al 2003, prima che l'evento si svolgesse in tournée a Parigi, Londra, Pechino, Dusseldorf, Bangkok, Babados, Miami, Riyadh e Città del Messico, per poi approdare in Svezia nel 2022.

Logo della Race of Champions Foto di: Race of Champions

"Siamo incredibilmente entusiasti di portare la Race Of Champions in Australia per la prima volta in assoluto. La RoC ha sempre avuto l'obiettivo di spingere i piloti al limite in condizioni uniche", ha dichiarato il presidente e cofondatore della Race Of Champions Fredrik Johnsson.

"L'Australia ha un ricco patrimonio motoristico e non vediamo l'ora di celebrarlo mettendo alcuni dei migliori piloti australiani contro alcune delle più leggendarie stelle del mondo delle corse in una spettacolare prova di forza al centro dell'Accor Stadium".

L'evento non solo celebrerà l'élite mondiale del motorsport, ma darà anche un'opportunità ai piloti australiani, con la partecipazione del sette volte campione Supercars Jamie Whincup, che si è ritirato dalla guida a tempo pieno nel 2021 e ha presenziato in precedenza a Bangkok (2012-2013) e alle Barbados (2014).

"Mi sono divertito molto a partecipare alle finali mondiali della Race Of Champions a Bangkok e alle Barbados", ha dichiarato Whincup.

"Sono entusiasta di far parte della rosa dei piloti della ROC anche nel 2025, soprattutto perché l'evento sarà ospitato a Sydney. Gareggiare al fianco di alcuni dei migliori piloti al mondo provenienti da tante serie diverse è sempre una sfida incredibile e rappresentare il motorsport australiano sul suolo di casa, ora che la RoC arriva in Australia per la prima volta, la rende ancora più speciale. Non vedo l'ora di scendere in pista e dare il massimo per i fan australiani".

I campioni del mondo di rally Didier Auriol e Sebastien Loeb e il due volte campione del DTM e vincitore del titolo mondiale di Rallycross Mattias Ekstrom sono a pari merito per il maggior numero di vittorie alla Race of Champions con quattro per ciascuno. La Germania detiene il record di successi nella Coppa delle Nazioni con otto affermazioni.