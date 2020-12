Supercorso Federale ACI: talenti in mostra su Clio e F.Regional

Ora si fa veramente sul serio al Supercorso Federale ACI Sport. Gli otto allievi della Scuola Federale, chiamati a partecipare a questa diciassettesima edizione del corso-premio di fine anno, hanno scaldato l’Autodromo di Vallelunga nella seconda giornata.

Il termometro segna 1°C ma la pista è bollente dopo il passaggio delle Renault Clio Cup 1.6 Turbo e della nuova Formula Regional by Alpine. I ragazzi infatti si sono gustati i primi test al volante dopo la giornata iniziale che era stata dedicata alle valutazioni individuali psico-fisiche fuori dall’abitacolo.

Domenica a motori accesi già di prima mattina con i due gruppi, Piloti Karting e Piloti Auto divisi in base alla loro età, che hanno fatto conoscenza con una nuova vettura. La turismo portata da Fast Lane Promotion e gestita da Oregon Team per i “più giovani” e la Tatuus di JD Motorsport motorizzata Renault per i “più esperti”.

Virgolette tassative, dato che si tratta, nel primo caso, degli appena quindicenni figli d’arte Lorenzo Patrese (figlio di Riccardo), Enzo Trulli (figlio di Jarno), Charlie Wurz (figlio di Alexander) e Paolo Ferrari, nel secondo gruppo solo un anno in più per Gabriele Minì, un paio per i sedicenni Leonardo Fornaroli, Francesco Pizzi ed Andrea Rosso. Ognuno di loro nel Supercorso ha il suo “angelo custode”.

Per ciascun pilota in questi quattro giorni c’è un Istruttore Federale a fargli da tutor, pronto a dare consigli, a suggerire, e quando serve, a bacchettare gli allievi. Tutti i partecipanti hanno affrontato in totale 5 sessioni di prove. I kartisti hanno iniziato affiancati dagli Istruttori per avere un feedback immediato prima di cominciare a girare da soli.

Entrambi i gruppi hanno fatto prima una manciata di giri per prendere il giusto feeling, fino a spingere nella seconda parte di giornata quando si è alzato il ritmo per arrivare ad un totale di 7 giri a sessione sulle Clio e 14 sulle F.Regional.

Nella terza e penultima giornata di Supercorso, lunedì 21 dicembre, il programma sarà ancora basato sulle prove in pista, sempre a bordo delle Formula Regional per i Piloti Auto, mentre i Piloti Karting potranno fare il loro debutto sulle Formula 4.

Barbara Petrivelli, Organization manager Fast Lane Promotion: “Siamo soddisfatti di aver preso parte a questa iniziativa con la Clio Cup perché crediamo e qui vediamo nei fatti, che le nostre vetture possano offrire un approccio ideale al mondo dell’automobilismo anche per i giovanissimi. Vederli all’opera fa sempre molto piacere”.

Roberto Cavallari, team principal JD Motorsport: “d’accordo con la Scuola Federale abbiamo messo i ragazzi tutti sullo stesso piano, con lo stesso peso e condizioni della vettura, per permettergli di confrontarsi alla pari. Il risultato è stato ottimo, di alto profilo. Sono stati tutti in un decimo di secondo nonostante abbiano fatto diversi giri. Il nostro obiettivo è proprio quello di dargli la possibilità di prendere confidenza con questa Formula Regional che potrebbe essere il loro prossimo futuro, a prescindere dal team”.

COPPIE PILOTI - ISTRUTTORI FEDERALI

Piloti Karting

PAOLO FERRARI – RENATO LEPORELLI

LORENZO PATRESE – EDDIE CHEVEER III

ENZO TRULLI – CHRISTIAN PESCATORI

CHARLIE WURZ – LUCA PERSIANI

Piloti Auto

LEONARDO FORNAROLI – EDOARDO LIBERATI

GABRIELE MINÌ – NIKI CADEI

FRANCESCO PIZZI – ENRICO TOCCACELO

ANDREA ROSSO – GABRIELE LANCIERI