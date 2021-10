Supercorso Federale ACI Sport: ecco i nomi della 18a edizione

La Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” è pronta ad inaugurare la 18^ edizione del Supercorso Federale. La manifestazione avrà luogo, come ormai avviene di consueto, presso l’Autodromo di Vallelunga “Pietro Taruffi”, classica location ormai di casa per l’evento come per la Scuola, dal 7 al 10 novembre 2021.

Lo stage di fine anno, culmine del Progetto Giovani attraverso il quale la Federazione italiana monitora, seleziona e allena i migliori talenti, avrà come protagonisti sei giovani piloti, tutti under 17, provenienti dal settore karting: quattro selezionati dall’Università dell’Automobilismo, mentre gli altri due direttamente dalla Ferrari Driver Academy, partner di ACI Sport.

I ragazzi selezionati, i quali saranno affiancati ognuno da un istruttore della Scuola Federale diretta da Raffaele Giammaria, sono i seguenti.

Andrea Kimi Antonelli (Bologna, 2006): due volte campione europeo in CIK FIA categoria OK, pilota già ingaggiato dal team di Formula 1 Mercedes AMG, che ha iniziato le sue prime attività sui kart proprio con la Scuola Federale;

Brando Badoer (Montebelluna, 2006): figlio dell’ex pilota Luca Badoer, nel suo curriculum vanta ben 10 pole position collezionate in 15 gare disputate tra campionato europeo, campionato del mondo e WSK;

Valerio Rinicella (Roma, 2007): pilota romano che conta partecipazioni a varie competizioni nazionali e internazionali, in cui ha ottenuto risultati rilevanti;

Eliseo Donno (Corigliano d’Otranto, 2005): pugliese di origine, è detentore del titolo di Campione Italiano ROK Senior 2021 alla sua prima stagione in categoria;

Rafael Câmara (Recife, 2005): due volte campione di Brasile e vicecampione del mondo di kart 2019 nella categoria OK Junior. Selezionato da FDA

Tuukka Taponen (Lohja, 2006): quattro volte campione di Finlandia. Nel 2020 è stato vicecampione del mondo nella categoria OK Junior. Selezionato da FDA.

Il programma sviluppato su quattro giornate prevede due fasi: la prima dedicata alle valutazioni psico-fisiche effettuate da Formula Medicine (domenica 7 novembre); la seconda, invece, vedrà gli allievi destreggiarsi lungo le curve del circuito romano a bordo delle Renault Clio e delle vetture di Formula 4.

Il Supercorso Federale avrà il suo epilogo nel mercoledì conclusivo della manifestazione con il colloquio finale e le premiazioni dei piloti che si sono particolarmente distinti.