Sticchi Damiani, la replica del suo avvocato: "Chiarirà tutto"

A meno di un giorno dalla notizia riportata da Il Corriere della Sera, secondo cui Angelo Sticchi Damiani, è finito sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Roma per un presunto falso in atto pubblico legato alle autocertificazioni sul reddito presentate nel quadriennio 2017-2020, è arrivata la risposta dei legali del presidente di ACI.

In un documento diffuso da FPS, l'avvocato Roberto Eustachio Sisto ha voluto dare un quadro più completo - ma ovviamente di parte - riguardo la situazione del presidente Sticchi Damiani riguardo all'accusa del pm Carlo Villani e della copertura mediatica della notizia.

Nella breve lettera si legge: "Quale difensore dell'ing. Angelo Sticchi Damiani, nel pieno esercizio del diritto di difesa, di seguito (e solo per tale ragione) al "singolare" spazio giornalistico dedicato ad un mero avviso di conclusione delle indagini preliminari, rappresento che il mio assistito chiarirà alla Autorità giudiziaria, in tempi rapidissimi, l'insussistenza di ogni addebito".

"Per altro, gli stessi, identici fatti contestati nel predetto avviso sono già stati oggetto di una recentissima archiviazione da parte del GIP dello stesso Tribunale di Roma, su richiesta della stessa Procura territoriale, per infondatezza della notizia di reato, anche in virtù della corretta presentazione, con annessa pubblicazione, della dichiarazione recante tutte le fonti di reddito: sicché la duplicazione dell'addebito, in presenza di tale decisione di proscioglimento, risulta allo stato inspiegabile".

"Resta il convincimento, in linea con quanto già accaduto, che anche la vicenda in questione sarà presto positivamente definita".

L'indagine legate al presunto falso in atto pubblico per le autocertificazioni sul reddito presentate tra il 2017 e il 2020 ha preso il via dopo una denuncia partita direttamente all'interno di ACI, in quanto alcuni funzionari hanno segnalato che Sticchi Damiani avrebbe percepito una cifra ben superiore al limite di 240mila euro dall'anno, importo fissato per i manager pubblici. In un'occasione, si parlerebbe di una cifra di oltre un milione e mezzo di euro, quindi 5 volte superiore all'importo previsto.

Secondo le ricostruzioni della Procura, le autocertificazioni presentate da Sticchi Damiani non sarebbero veritiere. Per esempio, nel 2017, il Presidente ha dichiarato un guadagno di 246mila euro, 125mila dei quali percepiti proprio per la sua carica. Secondo i magistrati però questa seconda cifra sarebbe di 231mila euro, portandolo quindi a sforare le soglie consentite.

La Procura, inoltre, tiene conto anche degli introiti che Sticchi Damiani ha ricevuto da Sara Assicurazioni, di cui è presidente del Consiglio d'Amministrazione, ma anche di Sara Vita, essendo una partecipata all'80% di ACI. Cio significa che gli oltre 300mila euro percepiti su questo fronte avrebbero dovuto essere certificati.

Sticchi Damiani e i suoi legali avranno a disposizione poco meno di 20 giorni per preparare ed esporre la propria difesa davanti ai magistrati.