Sparco sempre più sostenibile: nasce la Parental Policy

A partire dal 2021 Sparco ha definito un piano aziendale volto al miglioramento del proprio rating ESG (Environmental Social Governance).

L’azienda si è posta l’obiettivo di fornire una rappresentazione organica e trasparente del suo impegno in ambito sociale, economico, ambientale e territoriale, attraverso un processo strutturato di accountability e reporting; un passo significativo in questa direzione è stata l’approvazione del Bilancio di Sostenibilità per il biennio 2021-2022, che si basa sui principi del Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) tenendo conto di tutti gli aggiornamenti successivi.

La scelta degli indicatori GRI è stata effettuata considerando l’importanza dei diversi ambiti di azione della società.

Per il biennio 2023-2024, l’azienda sta improntando la propria attività aziendale in coerenza con i valori alla base del rating ESG: sostenibilità ambientale dei propri prodotti e delle proprie produzioni, nonché responsabilità sociale del proprio operare.

Tale approccio è stato ben visibile in alcuni progetti già portati a termine ed in altri in fase di conclusione entro il 2024:

Lancio, nel catalogo 2023 (con conferma per il 2024), della linea “Sparco full efficiency” che ha visto un importante successo delle produzioni ignifughe (tute, scarpe e guanti per i piloti) con materia prima rigenerata e contestuale riduzione delle immissioni di Co2 nell’ambiente, per le produzioni "green", pari a circa 6 kg per capo prodotto. Risultati, quest’ultimi, attestati da apposito LCA (life cycle assesment) appositamente commissionato;

Efficientamento energetico del quartier generale Sparco di Volpiano con installazione e messa in funzione (nella primavera 2023) di un impianto a pannelli solari di capacità pari a 500 kW, con il progetto di suo ampliamento nell’ottica di creare, entro il 2024, una “comunità energetica” con gli attigui stabilimenti produttivi di Leinì e Volpiano 2.

Riforestazione, entro la prima metà del 2024, del plant produttivo del quartier generale di Volpiano con l’impianto di cento arbusti ad alto fusto (sempreverdi) per il miglioramento dell’ecosistema urbano della sottozona in cui lo stabilimento è inserito e della vita della comunità locale.

Attribuzione del punteggio massimo (tre stelle) nell’ambito del rating di legalità, da parte dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Italiana in data 11/10/2023.

In aggiunta ai progetti già realizzati o in via di completamento, Sparco introdurrà a partire dal gennaio 2024 nuovi strumenti di welfare aziendale di particolare rilevanza sociale. Primo fra tutti, la Parental Policy, che prevedrà un bonus di € 3000 lordi a tutti i dipendenti che diventeranno genitori o adotteranno un figlio nel 2024.

Quanto fatto finora, e quello che è in progetto per il 2024, costituisce solo una prima parte di iniziative che si cumulerà con ulteriori progetti che si snoderanno nel prossimo quinquennio, volti all’ulteriore incremento del rating ESG di Sparco. Questo è stato pensato nell’ottica di migliorare il benessere dei propri dipendenti e, più in generale, per creare meccanismi virtuosi con il territorio e le realtà locali ove l’azienda opera.

Niccolò Bellazzini, manager del brand Sparco e membro del consiglio dei direttori, ha commentato questa iniziativa lanciata dal marchio italiano: "Sparco è una realtà produttiva fortemente radicata nel territorio torinese, che vive della competenza e del know-how dei propri 1700 dipendenti. Dietro alla leadership di mercato c’è il grande impegno delle donne e degli uomini che in Sparco lavorano giorno e notte per rendere l’azienda un’ eccellenza italiana e mondiale in svariati segmenti di business".

"Le ottime performance economico-finanziarie fin qui raggiunte nell’ultimo quinquennio, tuttavia, non possono essere il solo ed unico obiettivo a cui tendere: senza distribuzione di ricchezza, cultura, servizi e opportunità nei confronti della nostra comunità aziendale e territoriale, il nostro ruolo sociale ed economico verrebbe meno".