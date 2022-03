Sparco al fianco delle driver del talent Formula Woman

Carica lettore audio

Sparco da oltre 40 anni mette la sua esperienza a supporto dei talenti del mondo del motorsport ed è per questo che l’azienda di Volpiano diventa sponsor tecnico per il talent Formula Woman.

Formula Woman è un talent, gestito interamente da donne, che organizza in collaborazione con McLaren Customer Racing una competizione motoristica globale tutta al femminile. La competizione darà l’opportunità alle donne di tutto il mondo di mettersi alla prova nell'arena degli sport motoristici sui circuiti Campionato Intelligent Money British GT, già partner di Sparco®.

Le driver più qualificate gareggeranno sulla piattaforma più importante della nazione: il Campionato Inglese GT Cup che vedrà la prima gara il 9/10 aprile al Donington Park National a bordo di due McLaren 570S GT4.

Graeme Glew, Chief Executive Officer & Founder, Formula Woman, ha detto: “Sono lieto di annunciare questa partnership con Sparco, leader nell'innovazione e nella tecnologia nel mercato delle attrezzature da corsa. Non vediamo l'ora di iniziare questa collaborazione e speriamo di produrre grandi risultati durante la stagione insieme a Sparco”.

Niccolò Bellazzini, Brand Manager Sparco, ha detto: “Per Sparco, la ricerca e il supporto di nuovi talenti nel motorsport è fondamentale; quindi, siamo orgogliosi di partecipare come partner tecnico in iniziative come queste che supportano la ricerca di talenti indipendentemente dal genere, dalla provenienza e dall'età”.

