SMC Scuola Motociclismo presenta gli "Open Day - Prime Pieghe"

Se avete la passione per le due ruote e state pensando a un regalo originale da fare ai vostri figli, magari realizzando il loro sogno di salire per la prima volta in sella ad una moto, SMC Scuola Motociclismo organizza una serie di appuntamenti dove svago e divertimento, uniti a metodo e sicurezza, sono assicurati per i più piccoli: gli “Open Day – Prime Pieghe”, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana.

DA LUGLIO A NOVEMBRE, CINQUE GIORNATE GRATUITE PER I BAMBINI 5-8 ANNI

SMC Scuola Motociclismo, infatti, in cinque occasioni aprirà gratuitamente le porte della sua sede di Grandate (Como) ai bambini tra i 5 e gli 8 anni (riservato a chi non è già iscritto in SMC) che potranno così mettersi alla prova sulle minimoto, in sessioni da 30 minuti ciascuna, sotto la guida esperta degli Istruttori SMC e vestiti con un kit di sicurezza completo.

La prima data degli “Open Day – Prime Pieghe” è domenica 21 luglio dalle 9 alle 13. Si replicherà poi lunedì 26 agosto, domenica 15 settembre, domenica 13 ottobre e domenica 3 novembre.

OPEN DAY: IMPARARE DIVERTENDOSI

Un’occasione per conoscere e avvicinarsi al mondo SMC, Scuola che vuole essere prima di tutto un luogo di aggregazione e crescita per tutti gli appassionati di motorsport. Il programma degli “Open Day – Prime Pieghe” prevede la formazione di classi da 6/8 bambini, divisi in sessioni da 30 minuti ciascuna, ed è così strutturato: brief iniziale da parte degli Istruttori, presentazione della moto e fornitura del kit di sicurezza (tuta, casco e guanti), impostazioni di base del pilota sulla moto, gestione dei comandi con avanzamento a gas limitato, prove di frenata e di conduzione.

SMC Scuola Motociclismo Foto di: SMC Scuola Motociclismo

PER ISCRIVERSI: INFO E PRENOTAZIONI

L’iscrizione agli “Open Day – Prime Pieghe” è gratuita e comprende il noleggio della minimoto e del kit di sicurezza completo (tuta con protezioni, casco e guanti). Il corso si svolgerà alla presenza di un istruttore dedicato. Si consigliano abbigliamento comodo (da usare come sottotuta) e scarpe da ginnastica. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione sul sito www.scuolamotociclismo.com, via email (smc@scuolamotociclismo.com) o via whatsapp al numero 3475684747.

SCUOLA PER TUTTI: DAI PRINCIPIANTI AI CAMPIONI

SMC Scuola Motociclismo accoglie allievi di ogni età e livello motociclistico: dal vivaio di giovanissimi che coltivano il sogno del professionismo (“pilotini” che corrono il Campionato Italiano Velocità Junior), ai motociclisti su strada che vogliono accrescere il loro livello di sicurezza stradale, fino agli amatori e ai professionisti che vogliono migliorare la tecnica e lo stile per performare in pista. SMC è stata fondata nel 2015 dal 5 volte iridato Jorge Lorenzo e da suo padre Chico, e nel corso degli anni ha visto allenarsi sulle sue piste campioni come Jorge Martin, Joan Mir e Tony Arbolino. Oggi vanta 5 sedi e quasi 20 mila allievi in tutta Italia.

SICUREZZA, METODO E TECNICA

Sono gli ingredienti al centro del percorso di crescita di ogni allievo e le basi sulle quali gli Istruttori SMC lavorano ogni giorno. Qui s’insegnano le tecniche più moderne di guida con un metodo di allenamento consolidato e di facile apprendimento per tutti, attraverso l’uso di moto a «ruota piccola», minimoto per i bambini e pit bike per gli adulti.