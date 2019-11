Sky Sports F1 trasmetterà gli Autosport Awards 2019

Con stelle provenienti dall'intera comunità del motorsport, presenti al Grosvenor House Hotel di Park Lane, Sky Sports F1 avrà accesso esclusivo a parte di loro durante la messa in onda dell'evento, il 09 dicembre 2019.

Appuntamento fisso nel calendario sportivo, gli Autosport Awards celebrano i successi della stagione motoristica che si è recentemente conclusa. Riconoscendo i risultati raggiunti dai piloti e dai leader del settore, oltre ad accendere i riflettori sulle future stelle della Gran Bretagna, l'evento si candida come appuntamento da non perdere.

Uno degli eventi salienti della serata sarà la consegna dell'Autosport BRDC Young Driver Award, ora finanziato da Aston Martin, che porta con sé un premio di 200.000 sterline e un giro di prova su una monoposto Red Bull di F1. Questo prestigioso premio ha lanciato le carriere di leggende della F1 come David Coulthard e Jenson Button e annovera tra i recenti vincitori le stelle emergenti della F1 Lando Norris e George Russell.

In più di 30 anni, l'evento ha ospitato i nomi più famosi e i più grandi protagonisti del mondo delle corse, tra cui Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Sir Stirling Moss. Tra I personaggi illustri al di fuori del motorsport vanno ricordate le star di Hollywood Chris Hemsworth, Ron Howard, Ashley Judd e sportivi del calibro di Sir Chris Hoy e Mark Cavendish.

Risalenti al 1982, i premi 2019 vedranno una serie di stelle provenienti dalla F1, la MotoGP, il WRC e la Formula E in lizza per gli awards decisi pubblicamente, tra cui:

International Racing Driver of the Year, Presented by Pirelli

Rider of the Year, presented by Tata Communications

British Competition Driver of the Year

Rally Driver of the Year

Racing Car of the Year, presented by Pirelli

National Driver of the Year

Moment of the Year, presented by Marelli

Rally Car of the Year

Rookie of the Year, presented by Richard Mille

I fan potranno esprimere i propri voti fino alle ore 23:00 de 30 novembre 2019, all'indirizzo: https://awardsvoting.autosport.com/

James Allen, Presidente di Motorsport Network, ha affermato: “Per 36 anni gli Autosport Awards sono stati il luogo di ritrovo del comunità del motorsport, per celebrare i risultati dell'anno. Mentre attendiamo di festeggiare i 70 anni in cui Autosport è stato al centro del motorsport, più persone che mai interagiscono con le nostre notizie, analisi e commenti. Non vediamo l'ora di scoprire l'identità dell'ultimo Aston Martin Autosport BRDC Young Driver e di celebrare il successo di un mare di stelle, accanto a Sky Sports F1, ai colleghi del settore e ai campioni del passato e del futuro”.

Scott Young, Capo di Sky Sports F1, ha dichiarato: “C'è molto da festeggiare nel mondo del motorsport e siamo felici di trasmettere gli Autosport Awards su Sky Sports. È stata una stagione record per Sky Sports F1, con I nostri spettatori sintonizzati per assistere a un campionato elettrizzante, e non vediamo l'ora di guardare indietro alle storie chiave dell'intero sport e riconoscere i traguardi raggiunti nel settore”.

Il 2020 vedrà Autosport celebrare il suo 70° anniversario, con Autosport International che visualizza il futuro del motorsport attraverso la campagna #Autosport2090. Tramite Autosport.com, Autosport Plus, Autosport International e il premio Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year, Motorsport Network sta attivamente investendo e sviluppando il marchio per far sì che non resti solo la "bibbia del motorsport", ma raggiunga nuovi pubblici.