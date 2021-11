Sky Sport tra i protagonisti dell'edizione 2021 di EICMA

Ci sarà anche Sky Sport tra i protagonisti della 78esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote che si svolgerà a Milano da domani a domenica 28 novembre.

Quattro giorni dedicati alle moto e alle principali novità in arrivo nel settore, in cui Sky si inserisce nel ruolo di principale broadcaster dei motori in Italia: a disposizione del pubblico ci sarà uno stand di 115 mq suddiviso in quattro aree espositive.

Al suo interno, un simulatore di Formula 1 e uno di MotoGP per i visitatori, che potranno sperimentare in prima persona l’adrenalina di un Gran Premio, due show bike – una Aprilia MotoGP e una firmata Sky Sport - e un palco per l’interazione della squadra di Sky Sport MotoGP con il pubblico. Per tutta la durata dell’evento, infatti, nell’area dedicata a Sky sarà presente il vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori Guido Meda, insieme ai giornalisti e ai commentatori di Sky Sport MotoGP che si alterneranno sul palco nei quattro giorni: Vera Spadini, Mauro Sanchini, Mattia Pasini, Rosario Triolo, Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Sarà anche l’occasione per commentare la stagione di MotoGP appena conclusa e dare l’appuntamento a quella in arrivo a marzo 2022.

Sky sarà la tv della MotoGP anche per i prossimi 4 anni e racconterà i Gran Premi di tutte e tre le classi del FIM MotoGP™ World Championship (MotoGP™, Moto2™, Moto3™) fino al 2025. Nella ricca offerta di Sky per le due ruote, anche Superbike, CIV, CEV e MotoE, senza dimenticare le quattro ruote con Formula 1, Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup, Ferrari Challenge, Indycar e Formula E.