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Russell lancia la GR63 Karting Academy: George vuole selezionare i mini talenti della Gran Bretagna

Il pilota della Mercedes propone una lodevole iniziativa che si terrà sulla pista di karting di Silverstone: bambini e bambine da 8 a 9 anni avranno la possibilità di partecipare a una selezione per diventare pilotini con appena 25 sterline di iscrizione. I 25 prescelti disputeranno un campionato di otto gare totalmente spesati.

Franco Nugnes

Pubblicato: 12 nov 2026, 14:43

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George Russell, GR63 Karting Academy

Foto di: Silverstone

George Russell offre un sogno ai bambini della Gran Bretagna. Il pilota della Mercedes ha lanciato la GR63 Karting Academy, un’idea volta a individuare, sviluppare e accelerare la crescita della prossima generazione di talenti del motorsport. Con base presso la pista di Kart di Silverstone, l'Academy coinvolge in prima persona George e la "casa" del motorsport britannico, con l'obiettivo di scoprire e far crescere giovani piloti eccezionali provenienti da tutto il Regno Unito.

L’iniziativa è aperta a bambini e bambine dagli 8 ai 9 anni: il progetto è totalmente finanziato e costa solo 25 sterline iscriversi per partecipare alle selezioni che si terranno sulla pista di karting inglese dal 6 al 31 dicembre. Dalle sessioni di qualificazione, basate sulla formula "Arrive and Drive" saranno scelti solo 80 debuttanti che poi verranno scremati a 25 giovani piloti che saranno selezionati per competere in un campionato di 8 tappe che si disputerà nel 2027.

Il vincitore della GR63 Academy 2027 si aggiudicherà una stagione di karting interamente finanziata per il 2028. Russell è entusiasta del progetto: "Per me tutto è iniziato con il karting; è qui che ho imparato le basi su cui ho costruito l'intera mia carriera. So bene quanto sia difficile, per un giovane pilota di talento, ottenere una prima opportunità, specialmente quando le risorse economiche sono limitate. Con la GR63 Karting Academy, voglio restituire qualcosa al mondo delle corse, individuando talenti nascosti e offrendo loro il supporto e la piattaforma necessari per esprimere appieno il proprio potenziale. Sono davvero grato a Silverstone e al British Racing Drivers’ Club che rende tutto questo possibile".

George Russell lancia la GR63 Academy

Foto di: George Russell

L’iniziativa è supportata e sostenuta dal British Racing Drivers’ Club di cui il presidente è David Coulthard: "In qualità di proprietari di Silverstone e custodi del motorsport britannico, il BRDC si è sempre impegnato a reinvestire nello sport e a valorizzare i talenti locali. Questo impegno ha giocato un ruolo fondamentale nella lunga tradizione di successi della Gran Bretagna nel motorsport, rappresentando un grande motivo di orgoglio per il Club e i suoi membri. La GR63 Academy incarna perfettamente questo spirito; siamo entusiasti di collaborare con George per sostenere la prossima generazione di piloti proprio qui a Silverstone".

La proposta è lodevole e arriva dopo l’idea promossa da Lando Norris che nelle scorse settimane aveva lanciato la LN4 Fusion che schiererà monoposto in tutte le maggiori serie propedeutiche: Formula 4, Formula Regional, Formula 3 e Formula 2 e che con il programma LN4 Legacy (guidato dall'ex direttore sportivo di Alpine F1, Julian Rouse), dedicato allo scouting e al sostegno delle carriere di giovani piloti che è stato affidato a René Rosin.

È interessante ricordare che anche la famiglia Antonelli ha manifestato l’intenzione di avviare una propria Academy dopo il titolo mondiale piloti conquistato da Kimi già al secondo anno di F1. Proprio il successo precoce del bolognese (e George quest’anno lo ha scoperto sulla sua pelle) sta convincendo i piloti del paddock a costruire delle opportunità per lanciare i nuovi talenti. L’esempio vincente del 20enne bolognese deve aver accelerato un processo che è in atto...

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