RoC 2022 | Si impone a sorpresa la Norvegia dei Solberg Petter e Oliver Solberg hanno vinto la Race of Champions Nations Cup per la Norvegia, battendo in finale gli Stati Uniti con Colton Herta e Jimmie Johnson.

Di: Giacomo Rauli , Journalist Oliver e Petter. Solberg e Solberg. Padre e figlio. La dinastia norvegese che ha fatto e che potrà fare grandi cose nei rally ha vinto questo pomeriggio la Race of Champions Nations Cup battendo la selezione statunitense formata dalla leggenda NASCAR Jimmie Johnson e da Colton Herta, pilota di IndyCar. I Solberg hanno vinto 3 delle 4 sfide contro gli americani nella finale che si è tenuta in Svezia, una delle due terre madre di Oliver. Per Petter, campione del mondo Rally 2003. si tratta della seconda vittoria dopo quella ottenuta con il team Nordic nel 2014. Proprio Petter ha battuto Johnson nella prima sfida anche grazie a problemi meccanici che hanno rallentato quest'ultimo. Oliver, invece, ha battuto Herta nella seconda manche. La terza sfida ha visto invece prevalere Johnson contro Oliver Solberg nella sfida su Porsche 718 Cayman GT4 a trazione posteriore, ma a decretare la vittoria complessiva della squadra norvegese è stato un errore commesso da Colton Herta nell'ultima manche. "La motivazione nel partecipare e provare a vincere questa manifestzione è venuta quando ho visto Sébastien Loeb vincere al Rallye Monte-Carlo. Il che mi ha fatto pensare che non può essere così difficile", ha dichiarato Solberg - scherzando - alla fine della sfida. "Ero pronto a prendere parte a questa competizione e farlo inzieme a Oliver è stato un grande sogno". Il team svedese aveva già battuto la squadra norvegese ai quarti di finale, per poi battere i campioni in carica in semifinale, ovvero Mattias Ekstrom e Timmy Hansen. Gli statunitensi, invece, hanno subito eliminato la Germania di Sebastian Vettel e Mick Schumacher. In Semifinale, poi, gli americani hanno battuto la squadra formata dal 2 volte campione del mondo di Formula 1 Mika Hakkinen ed Emma Kimilainen, pilota delle W Series. La Race of Champions proseguirà nella giornata di domani, per decretare il pilota vincitore dell'edizione 2022.