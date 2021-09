Ritorna il Porsche Festival, l’evento più atteso dagli amanti del marchio di Stoccarda

L’annuale appuntamento con il Porsche Festival, l’evento più atteso da tutti gli appassionati italiani della casa di Zuffenhausen, andrà in scena sabato 2 e domenica 3 ottobre. Moltissime le novità di quest’anno, a partire dalla location. La sesta edizione (la quinta si era svolta nel 2019) del Porsche Festival verrà infatti ospitata dal nuovissimo Porsche Experience Center Franciacorta, il centro esperienziale inaugurato lo scorso 11 settembre a Castrezzato, in provincia di Brescia.

“Il Porsche Festival negli anni ha assunto una dimensione e un valore sempre crescenti, tanto da diventare l’evento più iconico del calendario di Porsche Italia e atteso da migliaia di appassionati” – racconta Massimiliano Cariola, Direttore Marketing di Porsche Italia. “Un intero weekend dedicato aass tifosi e clienti di Porsche, ma anche a tutti coloro che vogliono trascorrere un fine settimana all’insegna della sportività e del divertimento insieme ad amici e familiari.”

È un'edizione del tutto speciale quella che Porsche Italia si appresta a inaugurare tra passione, adrenalina e intrattenimento. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, la filiale italiana della Casa di Stoccarda ritorna con un palinsesto più ricco che mai.

A partire dalla Porsche Carrera Cup Italia, che disputerà al PEC Franciacorta la sua sesta gara stagionale. Il penultimo round 2021, sempre più decisivo per la corsa al titolo, aggiungerà emozioni su emozioni. Sono oltre 30 le 911 GT3 Cup iscritte all'evento e per la prima volta il programma del monomarca tricolore si sdoppia, con due gare dedicate esclusivamente ai piloti Pro in lotta per la classifica assoluta e due gare per i protagonisti di Michelin Cup e Silver Cup. Quattro supersfide in programma sabato alle 13:00 per i Michelin/Silver e alle 17:00 per i Pro (quest’ultima sarà trasmessa in tv su Sky Sport Action - Sky 206) e domenica alle 9:15 per i Michelin/Silver e alle 13:00 per i Pro come di consueto in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre).

Il circuito sarà anche il terreno di divertimento per tutti i visitatori che hanno scelto il Porsche Festival per provare l’emozione della guida sportiva in pista, nei circuiti a bassa aderenza o lungo l’emozionante percorso Off Road del PEC Franciacorta. A loro disposizione una serie di adrenaliniche esperienze di guida a bordo della propria Porsche o di un modello messo a disposizione da Porsche Italia.

Da scoprire anche le aree tematiche che accoglieranno i visitatori all’interno del Porsche Village: l’Area Innovation, con l’esposizione della gamma Taycan e dove sarà possibile interagire con le ultime novità in materia di elettrificazione e connettività della Casa di Stoccarda, le aree dedicate ai prodotti Tequipment ed Exclusive Manufaktur in cui scoprire tutte le possibilità di personalizzazione della propria Porsche, l’Area Classic con la sua atmosfera vintage e l’Area Kids, insieme al circuito creato per attività di test drive dedicate ai più giovani che avranno la possibilità di guidare delle vere Porsche 718 con l’ausilio dei doppi pedali.

Il boulevard del PEC Franciacorta sarà invece teatro di coinvolgenti spettacoli artistici e atletici, con tanto di skatepark e climbing wall per chiunque voglia divertirsi con lo skateboard, sperimentare il brivido dell’arrampicata sportiva e rivivere le emozioni del Porsche On Board, il campionato estivo targato Porsche dedicato agli sport acquatici su tavola come Kitesurf, Hydrofoil e Wing Foil.

Sarà un’edizione del Festival dedicata al mondo delle community con numerose attività promosse dal Porsche Green Club, dal Porsche Sci Club e dalla Federazione dei Porsche Club italiani.

A completamento dell’edizione da record per metri quadri coperti, anche il Customer Center, l’iconica struttura ad archi del PEC Franciacorta, che sarà aperto al pubblico e offrirà altrettante opzioni di intrattenimento. Su prenotazione i visitatori potranno mettersi alla guida di Porsche virtuali all’interno del Simulation Lab con i suoi 8 simulatori di ultima generazione, divertirsi con gli amici sulla pista di Go-Kart elettrici con 3 livelli di potenza o rilassarsi con le pratiche di Mindful Yoga, oltre a godere dell’esposizione di alcuni preziosi esemplari di Porsche provenienti dal museo di Stoccarda. Il ristorante panoramico a sbalzo sulla pista ospiterà invece un’esperienza gourmet con proposte enogastronomiche pensate per esaltare i sapori del territorio.

Protagoniste dell’intero weekend, alcune delle Porsche che hanno scritto la storia del marchio. Tra le più iconiche compaiono una Porsche 935, costruita per celebrare i 70 anni di Porsche, una 908/03 Spyder, vincitrice della Targa Florio nel 1970, una Porsche 356 B 2000 GS Carrera GTL Abarth, una versione alleggerita della 356B vincitrice della Targa Florio nel 1960 e 1961 e vincitrice di classe a Le Mans nel 1960, una 550 RS e una 911 RSR.

La collezione privata di Speedster di Luca Trazzi – porschista e famoso designer e architetto, accoglierà i visitatori all’ingresso (lato est).

Al Porsche Festival farà inoltre il suo debutto la nuova Macan, in arrivo ad ottobre nelle concessionarie italiane.

Le due giornate culmineranno nelle tradizionali parate sul circuito del PEC Franciacorta, con l’obiettivo di battere il record di auto presenti in pista stabilito al Porsche Festival 2019 a Misano. Due presentatori di eccezione, i conduttori di Sky Federica Masolin e Matteo Bobbi, saranno la voce e il volto della sesta edizione del Porsche Festival.

Per scoprire il programma del Porsche Festival 2021 è possibile visitare il sito https://eventi.porscheitalia.com/evento/porsche-festival-2021/