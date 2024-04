Rebecca Clancy nominata caporedattrice di Autosport

Londra, 17 aprile, 2024 – Rebecca Clancy è stata nominata direttrice di Autosport, come annunciato oggi da Mike Spinelli, responsabile dei contenuti di Motorsport Network.

La sua nomina è effettiva dal 29 aprile. Autosport è la fonte più autorevole al mondo per le notizie e le analisi sulle corse.

Appassionata di sport da sempre, Clancy entra in Autosport dal Times, dove è stata corrispondente per le corse automobilistiche negli ultimi sette anni. Inoltre, Clancy si è occupata di altri sport, tra cui rugby, atletica e tennis.

Prima di entrare nel team sportivo, ha lavorato al desk delle notizie e degli affari. Prima di entrare al Times, Clancy ha lavorato al Telegraph e alla rivista di investimenti del Financial Times.

Rebecca Clancy has been named Editor-in-Chief, Autosport Photo by: Autosport

"Sono entusiasta di dare il benvenuto ad Autosport a Rebecca", afferma Spinelli. "La sua esperienza di narrazione dal paddock, la sua profonda conoscenza della F1 e la sua passione per gli sport motoristici danno vita a una visione energizzante per questo celebre marchio. Non vedo l'ora di vedere come guiderà Autosport verso il suo 75° anniversario l'anno prossimo e oltre".

Inoltre, Ben Hunt, giornalista di spicco della F1, entrerà a far parte di Autosport a partire dal 4 giugno. Hunt ha lavorato nel mondo del motorsport per oltre 12 anni, più recentemente al The Sun dove è stato corrispondente dalla F1 ed editorialista del motorsport.

È autore di Growing Wings: The Inside Story of Red Bull Racing (2024) e Lando Norris: A biography (2023). In 23 anni di carriera nel giornalismo sportivo, ha precedentemente raccontato il calcio della Premier League, i test di cricket degli Ashes, i campionati di snooker e la Ryder Cup.

Rebecca e Ben sono co-conduttori del podcast di F1 Inside the Piranha Club e continueranno a farlo nei loro nuovi ruoli ad Autosport.

"Sono onorato di guidare questo stimato marchio di motorsport in questa nuova era", ha dichiarato Clancy. "Insieme, con il nostro team di giornalisti e creatori di contenuti dedicati, spingeremo i confini e accenderemo la passione dei fan di tutto il mondo".

Con quasi 75 anni di autorità, Autosport ha un accesso impareggiabile al crescente mondo delle corse. Il marchio raggiunge più di due milioni di superfan e si occupa della narrazione interna, dei tecnicismi e degli affari del mondo delle corse.