Racing Force ha accolto l’Assemblea di ANFIA: la filiera delle corse si unisce per far crescere l'Italia del Motorsport

Racing Force Group ha ospitato l'edizione 2026 dell'Assemblea Plenaria di ANFIA-Motorsport, la sezione di ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica che cura gli interessi della filiera italiana nelle competizioni motoristiche. I rappresentanti di 27 aziende associate, riconosciute come eccellenze nel settore, si sono riuniti presso la nuova sede del Gruppo a Ronco Scrivia, nella Città Metropolitana di Genova, per discutere proposte ed iniziative mirate a potenziare il comparto su scala nazionale e internazionale. Presente in qualità di ospite anche Mario Isola, futuro direttore generale di ACI Sport.

Racing Force Group, che include i marchi OMP, Bell Racing, Zeronoise e Racing Spirit, è leader globale negli equipaggiamenti di sicurezza per le corse automobilistiche, contribuendo ad un settore che, a livello industriale, nell'Unione Europea è al primo posto per numero di aziende, dipendenti e fatturato, arrivato a superare i 2 miliardi di euro annui.

La finalità strategica dell'Assemblea Plenaria 2026, e di ANFIA-Motorsport in generale, è di posizionare il motorsport come asset industriale nazionale, basato su competenze peculiari, un elevato livello di esportazioni e un impatto significativo su capitale umano, innovazione tecnologica e visibilità del Paese.

Assemblea Plenaria ANFIA-Motorsport Foto di: Ufficio stampa ANFIA

A corredo dell'Assemblea Plenaria 2026, durante la quale si è fatto il punto sulle attività correnti della Sezione, i partecipanti hanno potuto visitare il nuovo quartier generale di Racing Force Group, inaugurato nel 2025, ampliato da 8 a 12 mila metri quadrati, con infrastrutture e soluzioni all'avanguardia per ricerca e sviluppo, produzione e logistica, assieme al percorso museale che raccoglie cimeli che hanno fatto la storia delle corse.

A fare gli onori di casa è stato Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group, che ha sottolineato il ruolo cruciale e l'orgoglio delle imprese italiane nel panorama mondiale: "Ospitare l'Assemblea Plenaria di ANFIA Motorsport presso la nuova sede di Racing Force Group a Ronco Scrivia ha rappresentato per noi motivo di grande orgoglio e conferma il nostro impegno costante nel contribuire alla crescita e alla valorizzazione del motorsport italiano".

La grande presenza delle imprese italiane nelle principali competizioni internazionali evidenzia il ruolo rilevante ricoperto dal nostro Paese. Il sistema italiano del motorsport può contare su un patrimonio straordinario di persone, imprese, know-how e capacità di innovazione che merita di essere ulteriormente valorizzato e riconosciuto anche al di fuori del settore".

Assemblea Plenaria ANFIA-Motorsport Foto di: Ufficio stampa ANFIA

"L'Assemblea Plenaria ha offerto un'importante occasione di confronto e collaborazione, finalizzata a condividere una visione strategica comune, attrarre investimenti e risorse e rafforzare una filiera che rappresenta una delle espressioni più qualificate e avanzate dell'industria italiana".

A tracciare la rotta e a presentare i prossimi appuntamenti strategici per il settore è stato Massimiliano Marsiaj, Coordinatore di ANFIA-Motorsport: “La Sezione Motorsport di ANFIA ha registrato una crescita costante negli anni, fino a contare oggi 53 aziende associate, accomunate dalla volontà di fare sistema per accrescere le opportunità di sviluppo del comparto e rafforzarne la visibilità e la presenza a livello nazionale e internazionale. Tra le iniziative attualmente in corso in questa direzione figurano la seconda edizione dell'ANFIA Motorsport Forum, in programma il prossimo 14 ottobre presso la sede di Assolombarda a Milano, con la partecipazione di autorevoli speaker del settore".

"L'organizzazione di una collettiva al Professional Motorsport World Expo di Colonia, il prossimo novembre; e la realizzazione di un secondo studio dedicato alla nostra filiera industriale, dopo quello pubblicato nel 2022. Lo studio, che mapperà anche l'indotto, si propone come uno strumento di valorizzazione di un comparto strategico, autentico incubatore di innovazione per l'intero settore automotive e per le industrie ad esso collegate”.

Assemblea Plenaria ANFIA-Motorsport Foto di: Ufficio stampa ANFIA