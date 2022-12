Race of Champions | Schumacher e Vettel assieme nel Team Germany

Carica lettore audio

Sia per il nuovo pilota di riserva della Mercedes F1 che per Vettel si tratterà della prima uscita in gara dopo aver lasciato l'impegno a tempo pieno in F1 alla fine del 2022, con il ritiro del quattro volte campione del mondo e la mancata conferma in Haas del giovane figlio d'arte.

Schumacher ha fatto il suo debutto nel ROC in Messico nel 2019, raggiungendo la finale della ROC Nations Cup insieme al suo caro amico Vettel; i due hanno fatto coppia anche nell'evento tenutosi su neve e ghiaccio a Pite Havsbad all'inizio del 2022.

Ora il tandem tedesco è alla ricerca della nona Coppa delle Nazioni, dopo che Vettel ha vinto sei trofei insieme a Michael Schumacher, padre di Mick, e conquistato un titolo da solo a Miami. Timo Bernhard e René Rast avevano ottenuto il successo per la Germania a Riyadh.

"È fantastico tornare alla Race of Champions e rivedere tutti i piloti. È ancora più bello che partecipi anche Sebastian, così che il Team Germany possa sperare di essere all'altezza della tradizione di lottare per il titolo nella Nations Cup", ha dichiarato Schumacher.

"Non vedo l'ora di guidare di nuovo sul ghiaccio e di passare del tempo e combattere con questa impressionante rosa di piloti presenti".

Sebastian Vettel, Mick Schumacher, RX2e Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel ha aggiunto: "Sono lieto che Mick si unisca di nuovo a me alla Race of Champions per la mia prima gara dopo il mio ritiro dalla Formula 1. Nessuno di noi due ha molta esperienza su neve e ghiaccio, quindi in Svezia avevamo dovuto imparare parecchie cose".

"Ho finito per sorprendere me stesso arrivando alla finale individuale contro Sébastien Loeb e ora non vedo l'ora di tornare e fare squadra con Mick per vedere se possiamo portare il Team Germany a un altro titolo della ROC Nations Cup".

Schumacher si unisce a una rosa che comprende Valtteri Bottas dell'Alfa Romeo F1, i grandi ex del circus Mika Hakkinen e David Coulthard, e la leggenda di Le Mans Tom Kristensen.

La coppia padre-figlio Petter e Oliver Solberg difenderà il titolo della Coppa delle Nazioni 2022, con il ritorno del quattro volte campione del mondo di rallycross Johan Kristoffersson e della tre volte regina della W Series Jamie Chadwick.

Tra i nuovi nomi della formazione figurano il campione in carica della FIA Formula 2 e pilota di riserva dell'Aston Martin Felipe Drugovich, il cinque volte vicecampione del WRC Thierry Neuville e la stella della Arrow McLaren IndyCar Felix Rosenqvist, mentre altri piloti saranno annunciati nel corso dell'inverno.