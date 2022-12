Race of Champions | Presenti Rosenqvist, Neuville e Drugovich Felix Rosenqvist, Thierry Neuville e il campione FIA F2 2022 Felipe Drugovich sono tra gli ultimi nomi confermati per la Race of Champions 2023 che si terrà il mese prossimo in Svezia.

La ROC tornerà nella località di Pite Havsbad il 28 e 29 gennaio, per gareggiare su un tracciato ghiacciato disegnato sul Mar Baltico, nuova formula basata su neve e ghiaccio che è stata accolta con favore all'inizio dell'anno. Rosenqvist, Neuville e Drugovich faranno il loro debutto nella Race of Champions vicino al Circolo Polare Artico, con anche i veterani dell'evento, Tom Kristensen e David Coulthard, che si aggiungeranno allo schieramento. Tra i confermati avevamo già Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Jamie Chadwick, Johan Kristoffersson e Petter e Oliver Solberg. La formazione del ROC 2023 comprende quindi nomi di F1, F2, IndyCar, Le Mans, W Series, World Rally Championship e World Rallycross, mentre altri nomi saranno annunciati in vista della seconda visita dell'evento in Svezia. "Sono entusiasta di fare finalmente il mio debutto nella Race of Champions - ha detto Rosenqvist - È un evento che ho seguito durante la mia infanzia fino a oggi e che ho visto una volta a Wembley con mio padre qualche anno fa". "Mi è sempre piaciuta la sfida di guidare auto diverse e la mia carriera è stata in gran parte plasmata da questa curiosità, quindi sono estremamente entusiasta di provare la ROC e di farlo davanti ai miei tifosi di casa in Svezia". Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Il cinque volte vicecampione del WRC Neuville, che si unisce al gruppo dopo la vittoria nel finale di stagione in Giappone nel 2022, ha aggiunto: "È una gara che ho sempre voluto fare e non vedo l'ora di gareggiare su neve e ghiaccio sul Mar Baltico insieme a leggende del motorsport". "Guidare su questo tipo di superficie promette di essere molto divertente e spero di poter sfruttare l'esperienza del Rally di Svezia per dare il massimo". Il pilota di riserva dell'Aston Martin F1, Drugovich, ha dichiarato: "È un'opportunità straordinaria poter gareggiare contro così tanti grandi nomi alla Race of Champions". "Sarà difficile per me passare dall'asfalto alle gare su neve e ghiaccio per la prima volta, ma cercherò di imparare il più rapidamente possibile. Qualunque cosa accada, sarà molto divertente e un'esperienza fantastica". Kristensen e Coulthard si sono detti felicissimi di partecipare alla ROC ancora una volta, col danese alla 17esima presenza. "Ciò che mi porta a tornare alla Race of Champions anno dopo anno è il legame tra i piloti. È stato un privilegio confrontarmi con leggende di tanti settori diversi del motorsport nel corso degli anni, e anche con molte future stelle", ha detto Coulthard. "L'ultima volta è stato Kristensen a mettermi fuori gioco, ma grazie a tutto lo spirito del ROC si gareggia duramente ma non ci si amareggia quando si perde. Questo però non mi impedirà di volerlo battere a gennaio..."