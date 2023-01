Race of Champions | Loeb pronto a difendere la corona di Campione

Carica lettore audio

Fresco di secondo posto alla Dakar di quest'anno, il nove volte campione del mondo rally tornerà in Svezia dopo aver vinto la prima edizione della Race of Champion su neve e ghiaccio lo scorso anno.

Il francese sconfisse Sebastian Vettel in finale per conquistare la sua quarta vittoria nell'evento, eguagliando il record di tutti i tempi che ora condivide con il francese Didier Auriol.

Loeb è affiancato dal campione in carica del FIA ETCR, Tambay, come ultimo pilota nominato per l'evento del 2023 e il duo unirà le forze per la Francia, cercando di togliere la corona alla Norvegia, dove Petter e Oliver Solberg hanno conquistato il titolo lo scorso anno.

"Ho tanti bei ricordi della Race Of Champions, che risalgono a 20 anni fa - ha dichiarato Loeb, vincitore nel 2003, 2005, 2008 e 2022 - È sempre bello incontrarsi con tutti gli altri piloti in un'atmosfera così piacevole".

"In gara dobbiamo adattarci a tutte le vetture, il che diventa ancora più complicato quando ci si trova di fronte a neve e ghiaccio in Svezia. Non è facile confrontarsi con tutti i ragazzi dei Paesi nordici che conoscono bene queste condizioni, quindi sono stato felice l'anno scorso di scoprire che ho ancora il passo giusto!"

"È stata una battaglia divertente con Seb in finale e mi piacerebbe andare fino in fondo anche quest'anno. Sarà anche piacevole unirsi ad Adrien Tambay per il Team France nella Nations Cup. Speriamo di poter realizzare una doppietta francese".

Start atmosphere Photo by: Race of Champions

La coppia transalpina si aggiunge a un elenco di piloti stellari già annunciati per l'evento che si svolgerà a Pite Havsbad il 28-29 gennaio, con in testa Vettel e Mick Schumacher per la Germania e Mika Hakkinen e Valtteri Bottas per la Finlandia.

David Coulthard e Jamie Chadwick rappresentano la Gran Bretagna, mentre Travis Pastrana e Tanner Foust parteciperanno all'evento per gli Stati Uniti. Anche Petter e Oliver Solberg tornano per difendere il titolo delle Nazioni per la Norvegia.

Presenti pure Tom Kristensen, Felipe Drugovich, Thierry Neuville, Felix Rosenqvist e Johan Kristoffersson.