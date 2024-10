Porsche Taycan Cup: 1.108 cavalli "elettrizzanti", ma c'è molto di più

Non sono tante le auto che possono raggiungere una potenza di oltre 1.100 cavalli. Questo dato, però, è ancora più impressionante se si considera che si parla di una vettura elettrica. La Porsche però le ha dato vita con la Taycan Turbo GT con Pacchetto Weissach, la sua auto di serie più potente di sempre. Ma non si è fermata qui, perché per dimostrarne l'enorme potenziale ha deciso di lanciare la Porsche Taycan Cup, il primo monomarca elettrico organizzato dalla Casa tedesca, che vivrà la sua edizione inaugurale in Italia, nel contesto dei weekend della Carrera Cup Italia, ed avrà un format "time attack", ritenuto ideale rapportando le prestazioni della vettura ai gentlemen drivers per i quali è stato pensato questo campionato. Dunque, non ci saranno duelli corpo a corpo, ma si tratterà di una sfida contro il cronometro.

Dopo un primo test effettuato a Vallelunga, con al volante diversi piloti della Carrera Cup Italia, sono state aperte ai giornalisti le porte del Porsche Experience Center di Franciacorta. In quell'occasione, anche Motorsport.com ha avuto modo di scoprire da vicino questo format innovativo, ma anche di toccare con mano la Taycan Turbo GT con Pacchetto Weissach, che scenderà in pista esattamente come esce dal concessionario. E fidatevi, il livello tecnologico e prestazionale è talmente alto che già così non è semplice sfruttare tutto il potenziale a disposizione, anche perché comunque parliamo di una vettura concepita proprio per essere utilizzata in pista.

Presentazione Taycan Cup al PEC Franciacorta Foto di: Getty Images

1.108 cavalli, ma c'è anche molto di più

Per snocciolare qualche dato, basta pensare che si tratta di una vettura che in condizioni normali eroga una potenza di 789 cavalli, che diventano 952 quando si utilizza l'Attack Mode derivato dalle monoposto di Formula E, e con il lauch control arrivano addirittura a 1.108 per i primi due secondi dopo la partenza, garantendo un accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2"2. Un dato impressionante se si considera che, suppur più leggera di circa 70 kg rispetto alla versione senza Pacchetto Weissach, parliamo comunque di una macchina che pesa più di 2.200 kg.

L'allegerimento è stato reso possibile eliminando tutti gli equipaggiamenti che non sono necessari per la guida in pista, compresi i sedili posteriori, che sono stati sostituiti da un guscio in carbonio. Per migliorare le prestazioni è stato allestito anche un pacchetto aerodinamico in grado di generare un carico aerodinamico di 220 kg, che comprende uno spoiler anteriore con alette laterali, oltre ad un nuovo diffusore anteriore ed un'ala posteriore fissa in fibra di carbonio. Pure sotto alla carrozzeria però c'è tanta carne al fuoco e basta aprire il bagagliaio per rendersene conto, perché il volume di carico lascia spazio ad un drivetrain maggiorato, capace di gestire il 50% in più di corrente, arrivando a 900 ampere contro i 600 della Taycan Turbo S. Senza dimenticare le sospensioni Porsche Active Ride, che variano costantemente l'assetto in base al comportamento della vettura per renderla più stabile, compensando tutti movimenti di beccheggio e rollio, garantendo così anche una trazione ottimale in uscita di curva.

Per quanto riguarda gli pneumatici, Porsche ha lavorato in collaborazione con Pirelli per dare vita al P Zero Trofeo RS, che è il prodotto di punta dell'azienda italiana per quanto riguarda le semislick omologate per la strada. Si tratta di una gomma realizzata con una mescola derivata dall'esperienza nei rally e con la tecnologia Elect, pensata per sopportare la coppia ed il peso elevati di una vettura elettrica. Ma si è fatto uno sforzo legato anche alla resistenza al rotolamento, che può avere un impatto sulla durata della carica della batteria, che può garantire oltre 600 km, tra le altre cose con un tempo di ricarica di appena 18 minuti.

Porsche Taycan Turbo GT Foto di: Porsche

Il test al Porsche Experience Center di Franciacorta

Per scoprire la Taycan Turbo GT con Pacchetto Weissach ci è stata offerta la possibilità di effettuare tre run all'interno del circuito principale dell'impianto di Franciacorta, lungo 2.519 metri. Nel primo eravamo alle spalle della pace car guidata da Max Busnelli, Operation Manager della Carrera Cup Italia, ma con trascorsi da pilota professionista ad alto livello, che ci ha dato un'indicazione su quali fossero le linee migliori da seguire. Poi abbiamo avuto un secondo di stint di cinque giri, tre dei quali cronometrati, per provare ad iniziare a spingere un po' di più. Il gran finale è stato un ultimo run cominciato una partenza con il launch control e poi con altri tre passaggi cronometrati nei quali ci è stata data l'opportunità di utilizzare anche l'attack mode.

Attenzione alle Slow Zones

Viste le elevatissime prestazioni, sono state anche stabilite due slow zones, indicate sia con dei cartelli a bordo pista che con il sistema di marshalling presente all'interno della vettura, che funziona esattamente come quello della Carrera Cup, segnalando su un piccolo monitor all'interno dell'abitacolo indicazioni come bandiere gialle o appunto slow zones. In queste due aree, posizionate tra la curva 9 e la curva 10 e poi tra la curva 11 e la curva 12 del tracciato bresciano, bisognava semplicemente alzare il pedale dal gas. E questo è un qualcosa che dovrebbe far parte del format vero e proprio del campionato, che tuttavia è ancora in fase di studio definitivo (potrebbe anche essere imposta una velocità da rispettare). Non a caso, anche i piloti della Carrera Cup avevano utilizzato le slow zones durante la prova andata in scena a Vallelunga.

Frenata da capire, ma l'accelerazione è fulminante

Questo approccio progressivo comunque è stato molto utile, perché sono bastate poche curve per capire che si ha a che fare con un mezzo che non solo è molto potente, ma ha anche delle richieste molto diverse rispetto ad una vettura dotata di un motore termico. In particolare, non è semplice prendere il riferimento in staccata, proprio perché l'elettrico non ha freno motore, ma manca anche un altro elemento come la scalata a semplificare il compito di fermare la macchina. Grazie alla paletta sul lato sinistro del volante è possibile attivare la frenata rigenerativa, che un piccolo aiuto in questo senso lo offre, ma è soprattutto una questione di abitudine di chi guida, perché l'impianto frenante carboceramico è di altissimo livello, oltre che più leggero di 2 kg rispetto a quello della versione senza Pacchetto Weissach.

Presentazione Taycan Cup al PEC Franciacorta Foto di: Getty Images

Con una coppia che è immediata e può arrivare a toccare i 1.240 Nm, oltre a tutta la cavalleria a disposizione, è chiaro però che l'arma principale da sfruttare è l'accelerazione della Taycan. Dunque, bisogna provare a guidare in una maniera un po' diversa da quella a cui possiamo essere abituati normalmente, cercando quasi di spigolare le curve ed aiutandosi a far girare la macchina anche con il gas per usare meno sterzo possibile, anche perché è ovvio che la percorrenza di curva non può essere la cosa su cui puntare con una macchina che pesa più di 2.200 kg. Il tutto facendo comunque attenzione quando si va sul gas perché, anche con il controllo della trazione in modalità Sport, se si esagera ci si può ritrovare "a bandiera" in uscita di curva. Nei primi giri, infatti, sembra un po' di essere sulle montagne russe, perchè le dinamiche sono piuttosto diverse da quelle di una vettura termica, inoltre le forze in gioco sono davvero importante. Basta qualche passaggio, però, per iniziare a capire come comportarsi e la cosa si riflette anche sui tempi, in costante diminuzione.

Con il launch control parte meglio di una F1!

Una volta entrati nel meccanismo, è stato spettacolare avere l'opportunità di saggiare il pieno potenziale della Taycan Turbo GT con Pacchetto Weissach ed i 1.108 cavalli che può offrire con il launch control. Una volta posizionati sulla griglia è bastato tenere premuto il freno e schiacciare il gas a fondo per vedere accedersi la spia del sistema: per quanto fossimo stati preparati durante il briefing, si fa veramente fatica a descrivere cosa si prova in quei due secondi in cui la vettura offre il picco di potenza. L'accelerazione, infatti, è più brutale di quella di una monoposto di Formula 1, che fa da 0 a 100 km/h mediamente in 2"4. La Taycan con questa procedura è in grado di farlo in appena 2"2! Come detto, la potenza di picco dura per due secondi, poi per altri dieci secondi si attesta comunque oltre la soglia dei mille cavalli.

Presentazione Taycan Cup al PEC Franciacorta Foto di: Getty Images

C'è anche l'Attack Mode derivato dalla Formula E

Nell'ultimo run abbiamo, inoltre, avuto modo di "assaporare" anche l'Attack Mode, che potevamo utilizzare in prossimità del rettilineo principale, azionando la paletta che si trova sul lato destro del volante (nella foto qui sotto). Ispirato al sistema di cui dispongono le monoposto di Formula E, garantisce una spinta aggiuntiva ed immediata di oltre 160 cavalli che dura per dieci secondi, che vengono indicati con un countdown sul display. Nel nostro caso, eravamo stati autorizzati ad attivarlo una sola volta per giro, ma in realtà il sistema è in grado di fornire questa potenza extra in maniera molto frequente: basta rispettare infatti una pausa di appena 4 secondi per avere a disposizione la possibilità di effettuare una nuova attivazione. E' chiaro però che su una pista tortuosa come quella di Franciacorta non aveva neanche troppo senso, visto che il sistema si disattiva automaticamente non appena viene toccato il freno. Anche qui comunque l'effetto si sente eccome: basta pensare che su un rettilineo breve, di appena poco più di 500 metri, siamo riusciti a toccare una velocità di oltre 240 km/h!

Presentazione Taycan Cup al PEC Franciacorta Foto di: Getty Images

Insomma, i clienti sportivi della Porsche avranno di che divertirsi nei sei appuntamenti previsti per la prossima stagione, che saranno tutti in concomitanza con quelli della Carrera Cup Italia. Ma quello che lancia la Casa tedesca è un messaggio forte, che vuole provare a far capire quanto possano essere emozionanti e prestazionali le vetture elettriche in un momento storico in cui sono messe molto in discussione. "La Taycan, con la sua coppia immediata e la reattività senza precedenti, offre un'accelerazione che toglie il fiato. Ogni curva esalta la connessione tra il pilota e la macchina. La Taycan Cup rappresenta un’occasione unica per esplorare queste sensazioni in un ambiente competitivo, dove la passione per la velocità si sposa perfettamente con l’innovazione", ha detto Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia. Del resto, parliamo di una vettura che è già stata capace di far crollare i record elettrici di due tracciati iconici come Laguna Seca ed il Nurburgring Nordschleife, e vi garantiamo che guidarla è molto più impressionante e divertente di quanto non si riesca ad esprimere a parole...