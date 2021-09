Pininfarina ridisegna l’iconico trofeo per gli Autosport Awards di Motorsport Network

Londra, 21 settembre 2021: Motorsport Network, il principale media indipendente di intrattenimento interattivo e società di e-commerce focalizzata sul motorsport e sulle industrie automobilistiche, ha commissionato alla rinomata azienda di design internazionale Pininfarina il rinnovo dell’immagine del suo prestigioso trofeo Autosport Awards, portando il suo patrimonio automobilistico distintamente italiano a un simbolo che ha definito l'industria per oltre tre decenni. I trofei ridisegnati saranno presentati al 38° evento Autosport Awards che si terrà alla Grosvenor House di Londra il 19 dicembre 2021.

"Siamo onorati di essere stati invitati a contribuire alla modernizzazione di un simbolo così leggendario del motorsport – ha commentato Silvio Angori, amministratore delegato di Pininfarina – Essendo radicati nell'industria automobilistica da più di 90 anni, il nostro concetto di design per il nuovo trofeo parla di una storia e di una tradizione che ci appassiona, con una forma futuristica che ci ricorda di continuare a guardare avanti. Collaborare con Motorsport Network su un'opportunità così profonda è stato un privilegio, e speriamo di lavorare con il loro eccezionale team in futuro".

Pininfarina reimmagina il design dell'iconico Autosport Awards Trophy per gli Autosport Awards di Motorsport Network Photo by: Motorsport.com

Supervisionando il concept refresh dell'iconico trofeo ispirato alla Vittoria alata di Samotracia, Paolo Trevisan, Vice Presidente del Design di Pininfarina of America, e il suo team hanno cercato di esaltare la bellezza senza tempo della silhouette alata del trofeo. Attraverso una raffinatezza della forma che riflette ugualmente l'eccellenza tecnica e sportiva degli sport motoristici moderni, e l'uso sinuoso delle linee che sono diventate sinonimo dei 91 anni di eredità della Pininfarina, il team si è concentrato sul riposizionamento delle ali dell'angelo per catturare un potente momento di azione, che ricorda un'aquila in posizione di attacco. La nuova forma elegante abbraccia l'emozionante celebrazione del movimento e della velocità che caratterizza l'esperienza delle corse.

Il risultato di quest'ultima collaborazione esemplifica ulteriormente l'unicità di Pininfarina, che risiede nella sua capacità di plasmare le migliori pratiche da diverse industrie nella fertilizzazione incrociata del design, disciplinato dal car, product e UX design, architettura e altri mezzi di trasporto, per creare design iconici.

"È stato un piacere incredibile e un privilegio lavorare con Pininfarina su questo progetto emozionante – ha aggiunto James Allen, presidente di Motorsport Network – L'approccio moderno e innovativo del team Pininfarina ha rispettato pienamente l'eredità degli Autosport Awards, e allo stesso tempo ha dato al trofeo una rinfrescata al design che riflette gli altissimi standard tecnici e sportivi del motorsport moderno. La maggior parte dei grandi piloti e capi squadra degli ultimi 40 anni hanno avuto le mani su un Autosport Award ad un certo punto della loro carriera, e il prestigio del trofeo è solo rafforzato da questo ultimo aggiornamento del design da parte di Pininfarina".

Pininfarina reimmagina il design dell'iconico Autosport Awards Trophy per gli Autosport Awards di Motorsport Network Photo by: Motorsport.com

Per quasi 38 anni, gli Autosport Awards hanno ospitato i più grandi talenti e i nomi più illustri del mondo delle corse, tra cui Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Sir Stirling Moss, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Richard Petty, Sir Jackie Stewart, Dale Earnhardt e Bernie Ecclestone, solo per citarne alcuni. L'evento di gala è ormai appuntamento fisso nel calendario internazionale motorsport, e racchiude i nomi principali dello sport che si riuniscono e celebrare i vincitori e i campioni dell'anno passato, che si mischiano con le leggende e power-brokers dell'industria.

Per maggiori informazioni, contatta:

Carla C. Conde, Head of Communications, Motorsport Network – carla.conde@motorsportnetwork.com

INFORMAZIONI SU PININFARINA

Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è riconosciuta per la sua ineguagliabile capacità di creare bellezza senza tempo attraverso i suoi valori di eleganza, purezza e innovazione. Fondata nel 1930, Pininfarina si è evoluta da azienda artigianale a Gruppo di servizi internazionale, espressione suprema dello stile automobilistico e realtà affermata nel design industriale e di esperienza, nell'architettura, nella nautica e nella mobilità oltre l'automotive. È un gruppo di 600 dipendenti, con sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e quotato nella Borsa Italiana dal 1986. Nel corso di nove decenni Pininfarina ha disegnato più di 1.200 veicoli e più di 600 progetti in diversi settori, ricevendo numerosi premi internazionali.

Informazioni su Motorsport Network

Motorsport Network è il leader dei media indipendenti, dell'intrattenimento interattivo e dell'e-commerce focalizzato sulle industrie automobilistiche e del motorsport. Ogni mese circa 60 milioni di utenti dedicati visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per essere intrattenuti, o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero, nonché esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagniamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed eSports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia in-house e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico, i clienti e i partner.

Per leggere tutti gli annunci di Motorsport Network, clicca qui.

DICHIARAZIONI PREVISIONALI E ALTRE DICHIARAZIONI CAUTELATIVE

Tutte le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatto storico possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continua", "continuerà", "può", "potrebbe", "dovrebbe", "aspetta", "previsto", "piani", "intende", "anticipa", "crede", "stima", "prevede", "potenziale" ed espressioni simili sono intese a identificare tali dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni lungimiranti coinvolgono i rischi e le incertezze significativi che potrebbero indurre i risultati reali a differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni lungimiranti, molti di cui sono generalmente fuori del controllo della rete di Motorsport, LLC (l'"azienda") e sono difficili da prevedere. Di conseguenza, l'azienda non assume la responsabilità per l'esattezza o la completezza di tutta la dichiarazione lungimirante ed i lettori non dovrebbero contare su alcuna dichiarazione lungimirante come previsioni degli eventi futuri. I risultati reali dell'azienda possono differire materialmente da tali dichiarazioni lungimiranti per una serie di motivi. L'azienda anticipa che gli eventi e gli sviluppi successivi possono indurre i suoi piani, intenzioni e aspettative a cambiare. L'azienda non assume alcun obbligo, e specificamente disconosce qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione lungimirante, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri, o altrimenti, eccetto come espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni lungimiranti parlano solo a partire dalla data in cui sono state fatte e non dovrebbero essere considerate come rappresentative dei piani e delle aspettative dell'azienda a partire da qualsiasi data successiva. Inoltre, i materiali commerciali e finanziari e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione su, o resi disponibili attraverso, i siti web dell'azienda o qualsiasi altri siti web citati o collegati a questo comunicato stampa non saranno incorporati per riferimento in questo comunicato stampa.