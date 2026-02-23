Vai al contenuto principale

Ultime notizie
Speciale

Pietro Benvenuti confermato Direttore Generale dell'Autodromo di Imola per altri tre anni

Formula Imola ha comunicato l'esito del bando che ha visto la conferma per altri tre anni di Benvenuti, simbolo di una continuità nella crescita dell'Autodromo del Santerno.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Pietro Benvenuti

Pietro Benvenuti

Foto di: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Formula Imola S.p.A. ha annunciato l’esito della procedura di selezione per il ruolo di Direttore Generale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

A conclusione dell’iter previsto dal bando pubblico, l’Amministratore Unico di Formula Imola, Massimo Monti, previa approvazione del Socio Unico CON.AMI, ha deliberato la nomina di Pietro Benvenuti, già Direttore Generale dell’impianto negli ultimi tre anni. L’incarico avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo per altri tre anni.

La scelta rappresenta un segnale di continuità rispetto al percorso di crescita sviluppato nel precedente mandato, durante il quale l’Autodromo ha rafforzato il proprio posizionamento nel panorama del motorsport internazionale, assicurando la presenza di eventi di rilievo mondiale e consolidando relazioni strategiche con federazioni, promoter e stakeholder.

L’Autodromo ha al tempo stesso strutturato una vocazione polifunzionale oggi pienamente operativa, ampliando in maniera significativa l’utilizzo dell’impianto durante tutto l’anno. Eventi corporate, iniziative istituzionali, appuntamenti culturali e attività formative fanno ormai parte integrante della programmazione, insieme a progettualità orientate alla sostenibilità ambientale e all’inclusione.

Un indirizzo strategico che nei prossimi anni verrà ulteriormente rafforzato, con l’obiettivo di rendere l’impianto sempre più un’infrastruttura moderna, accessibile e integrata nel tessuto economico e sociale del territorio.

“La conferma in questo ruolo è per me motivo di grande responsabilità. Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per mantenere l’Autodromo ai massimi livelli del motorsport internazionale, garantendo standard organizzativi elevati e rafforzando la credibilità della struttura", ha dichiarato Benvenuti.

"Il prossimo triennio sarà orientato a proseguire su questa linea, consolidando la presenza dei grandi eventi e sviluppando ulteriormente la dimensione polifunzionale dell’impianto. L’Autodromo deve essere una realtà viva tutto l’anno, capace di generare valore sportivo, economico e sociale, con un’attenzione crescente ai temi della sostenibilità e dell’inclusione".

Monti aggiunge: “L’Autodromo di Imola rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio e per il motorsport internazionale. In questi anni ha sicuramente rafforzato il proprio posizionamento, dimostrando capacità organizzativa, affidabilità e visione. Il rinnovo dell’incarico a Pietro Benvenuti si inserisce in una logica di continuità e di ulteriore sviluppo: l’obiettivo è consolidare la presenza nei grandi eventi internazionali e rafforzare il percorso di crescita dell’impianto, ampliandone sempre più la funzione economica, sociale e culturale.”

Marco Panieri, Sindaco di Imola, commenta: “La conferma di Pietro Benvenuti alla Direzione Generale rappresenta una scelta di responsabilità e di visione per il futuro dell’Autodromo. In questi anni l’impianto ha consolidato il proprio ruolo nel panorama internazionale, non solo sul piano sportivo ma come vera piattaforma territoriale, capace di generare indotto economico, attrarre investimenti e rafforzare l’identità della Motor Valley".

"La continuità gestionale è un elemento decisivo in una fase in cui i grandi eventi sono sempre più competitivi e richiedono solidità organizzativa, relazioni istituzionali forti e capacità di innovazione. L’obiettivo, come Comune e CON.AMI, è proseguire nel percorso di crescita, rendendo l’Autodromo sempre più integrato con la città nella Motor Valley, nella Regione e nel Paese, sostenibile, aperto alle imprese e alle nuove progettualità. Imola ha dimostrato di saper essere all’altezza delle sfide internazionali: ora dobbiamo consolidare questo posizionamento con stabilità e ambizione”.

Fabio Bacchilega, Presidente CON.AMI, conclude: “Una continuità premiante dal punto di vista gestionale, peraltro supportata dai significativi risultati centrati nell’ultimo quinquennio, utile ad alimentare la funzionalità della programmazione progettuale che accomuna l’impegno del Consorzio, del Comune di Imola e di Formula Imola per il consolidamento futuro dell’Autodromo come impianto sportivo e polivalente di valenza internazionale”.

