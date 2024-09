Paura al Salone di Torino: Lancia 037 finisce sulla folla in piazza

La domenica mattina torinese rischiava di trasformarsi in una giornata da incubo: una Lancia 037 è finita sulla folla che si trovava dietro alle transenne di piazza San Carlo a Torino, dove questo in questo fine settimana ha avuto luogo il Salone dell’Auto. Chi, durante l'esibizione, guidava la Lancia ha perso il controllo della vettura dopo un'accelerazione violenta: le ruote di sinistra erano sul lastricato e le altre due sul pavé, quindi su un terreno con un grip molto diverso. La 037 è partita verso destra per la tangente, impattando contro le transenne e ferendo 12 persone che si sono malauguratamente trovate in quel punto.

Nessuno dei coinvolti nell’incidente è in pericolo, come si apprende dal capoluogo piemontese. Solo uno degli spettatori ha riportato ferite lacero contuse ed è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Mauriziano, mentre gli altri spettatori coinvolti sono in codice verde e sono state medicate sul posto grazie al pronto intervento delle squadre della Croce Verde di Torino e della Croce Rossa di Moncalieri.

Tanta paura, dunque, a Torino, con uno degli eventi più attesi dell’anno in città che rischiava di essere rovinato da una tragedia che, fortunatamente, è stata solo sfiorata. La Polizia Locale di Torino ha aperto un’indagine, mentre il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, ha espresso la propria vicinanza alle persone ferite.