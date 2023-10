Oltre 11mila presenza e 1200 in parata, un Porsche Festival così non si era mai visto Lo scorso weekend il grande evento di Porsche Italia, nel quale è tornata in pista anche la Carrera Cup Italia, ha coronato le celebrazioni dei 75 anni della Casa di Stoccarda con un'edizione da record al Misano World Circuit

Di: Redazione Motorsport.com L'ottava edizione del Porsche Festival si è conclusa con una partecipazione da record da parte del pubblico, che si è radunato presso il Misano World Circuit lo scorso weekend. Proseguendo le celebrazioni dell'importante 75°anniversario della Casa di Stoccarda, l'evento ha riunito 11.163 clienti e appassionati. Nel contesto sportivo del circuito romagnolo, il Festival ha ospitato il quinto e penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia e un ricco calendario di attività, tra esperienze di guida in pista, intrattenimento in paddock e spettacoli danzanti che hanno accompagnato il pubblico presente in un viaggio attraverso le 8 decadi – dagli anni '50 a oggi – di storia del marchio tedesco. Un incontro tra passato e futuro rappresentato anche dalle Porsche di ogni epoca in esposizione, dalla 356 "Pre-A" del 1953 alla futuristica concept car Mission X. Nel contesto del Porsche Festival, Porsche Italia ha inoltre svelato il podio del prestigioso Concorso di Restauro Porsche Classic, la competizione dedicata alle Porsche d'epoca aperta a tutti i Centri Porsche e i Centri Assistenza Porsche d'Italia che hanno tempo un anno per portare a termine un lavoro di restauro completo di una Porsche Classic. L'edizione 2023 ha visto trionfare la 911 2000 S del Centro Assistenza Porsche Padova Est, seguita dalla Porsche 356 SC Cabriolet del Centro Porsche Milano Est e la 964 4 Cabrio del Centro Assistenza Porsche Catania, rispettivamente in seconda e terza posizione. Le tre vetture che si sono aggiudicate il podio sono state oggetto di un restauro totale, partendo dalla sverniciatura profonda della carrozzeria fino alla completa revisione di meccanica, ciclistica e interni, passando per la sostituzione di tutti i laminati deteriorati. I numeri e gli highlights del Porsche Festival 2023 • 75 anni di Porsche e 60 anni dell'iconica 911 celebrati al Porsche Festival • 1.236 Porsche hanno colorato il Misano World Circuit durante le due tradizionali parate. • 512 esperienze di guida e oltre 4.000 giri di pista • 150 giri nell'Arena Flat Track con la 911 Dakar • 887 i cavalli della Porsche più potente presente, una 918 Spyder • 911 GT2 RS Clubsport 25, la Porsche più rara presente al Festival con soli 30 esemplari prodotti • 1953 l'anno di produzione della Porsche più storica: la 356 "Pre-A" • 31 vetture di ogni epoca esposte, 10 delle quali provenienti dal Porsche Museum di Stoccarda • 1 anteprima nazionale: la futuristica concept car Mission X • 2 gare della Porsche Carrera Cup, di cui 1 in notturna • Oltre 40.000 foto scattate dai fotografi ufficiali • Oltre 20 ore di musica e intrattenimento con RDS