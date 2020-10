Oliver Ciesla nuovo CEO of Racing and Live di Motorsport.com

Motorsport Network, piattaforma leader a livello planetario nel settore, è lieta di annunciare Oliver Ciesla come CEO del Racing and Live Business Division. Oltre a ciò, Ciesla sarà anche Managing Director della divisione tedesca di Motorsport Network.

Oliver è stato per otto anni al vertice dei ruoli operativi legati alla promozione del WRC in qualità di CEO. Questo lo rende la figura ideale per il ruolo al quale è stato assegnato.

Negli ultimi 22 anni, Ciesla ha accumulato notevole esperienza nell’ambito dello sport e nell’industria dei media. Ha avuto un ruolo chiave nella società Sportfive, impegnata nell’organizzazione di eventi del calibro della Premier League inglese e del Campionato Europeo di Calcio 2008. In aggiunta, ha lavorato anche nel marketing della società che gestisce i diritti della Serie A.

Prima di entrare nella famiglia del WRC, Ciesla è stato Managing Director di Sportsman Media Group, focalizzandosi sui live streaming per servizi OTT.

Motorsport Network ha cinque pilastri nel proprio business: Racing, Automotive, Live/Events, Studios e Games/esports, con oltre 600 impiegati in tutto il mondo. Oliver sarà al vertice di due di queste divisioni, con sede a Monaco e Londra.

“Già oggi Motorsport Network è il punto di riferimento a livello planetario per l’industria automobilistica, offrendo contenuti unici ed opportunità esclusive. Trovare nuove possibilità di business per i nostri network, aggiungerne di nuovi e consolidare quelli esistenti è qualcosa di estremamente emozionante. Sono grato per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di unirmi ai miei nuovi colleghi. Con il mio background, sono convinto di poter dare un valido contributo alla causa”, dichiara Oliver Ciesla.

“Diamo un caloroso benvenuto a Oliver all’interno di Motorsport Network. La nostra divisione Racing, che include Motorsport.com, e le divisioni Live e Motorsport Tickes avranno sicuramente un importante beneficio dal suo arrivo. La sua leadership saprà offrire un’importante crescita per la nostra organizzazione”, dichiara Mehul Kapadia, Chief Operating Officer.