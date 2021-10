Oliver Ciesla è il nuovo CEO di Motorsport Network

MIAMI, Florida (6 ottobre 2021) – Con 25 anni di carriera nell'industria dello sport e dei media, Ciesla ha una comprovata esperienza nel guidare e costruire con successo le imprese in varie posizioni di gestione. Nel suo ruolo di CEO, Ciesla supervisiona la strategia globale di Motorsport Network.

James Allen, Presidente di Motorsport Network, dichiara: "Come veterano dell'industria, con esperienza in marchi leader nel motorsport, tra cui essere stato CEO di WRC Promoter GmbH, Oliver è la persona ideale per prendere il timone di Motorsport Network. Siamo sicuri che continuerà a mantenere l'ecosistema Motorsport Network di marchi nei Digital Media e Commerce, Games e Driven Lifestyle verticali per tutto ciò che riguarda il motorsport e l'automotive".

Ciesla ha iniziato la sua carriera in Motorsport Network nel 2020, dirigendo la sezione delle corse, tra cui marchi come Motorsport.com e Autosport.com, così come la sezione eventi, con MotorsportTickets.com, che offre una vasta gamma di biglietti per gli appassionati di motorsport, e Autosport International, il più grande spettacolo europeo di motorsport. Dal 2021, Ciesla ha ricoperto il ruolo di CEO di Motorsport Network, guidando l'esecuzione della loro strategia e ottimizzando l'integrazione e la collaborazione tra le sue numerose divisioni e uffici, per sfruttare ulteriormente le sinergie attraverso il crescente ecosistema della rete.

"La nostra missione a Motorsport Network è di essere la principale piattaforma mediatica e tecnologica per le industrie automobilistiche e motoristiche globali e i loro fan – ha detto Ciesla – Sono grato di avere l'opportunità di guidare i nostri oltre 800 membri del team nella costruzione del marchio Motorsport Network e di condividere la nostra passione con gli oltre 60 milioni di followers mensili che si appassionano alle nostre proprietà digitali".

Prima della sua nomina a CEO di Motorsport Network, Oliver è stato Chief Operating Officer dell'azienda. Prima di entrare nell'azienda, Ciesla è stato CEO della joint venture Red Bull - WRC Promoter GmbH - dove era responsabile di tutti gli aspetti commerciali del FIA World Rally Championship. Inoltre, ha trascorso quasi tre anni come amministratore delegato di The Sportsman Media Group (ora Sportradar) e più di 12 anni a Sportfive, ricoprendo ruoli di alto livello, tra cui amministratore delegato Italia e vicepresidente dei diritti TV.

Informazioni su Motorsport Network

Motorsport Network è il leader dei media indipendenti, dell'intrattenimento interattivo e dell'e-commerce focalizzato sulle industrie automobilistiche e del motorsport. Ogni mese, circa 60 milioni di utenti dedicati visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per essere intrattenuti o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Motorsport Network si trova nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e fornisce un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche per i nostri clienti. Motorsport Network mette gli appassionati di corse e di automobili in un viaggio che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed eSports, e sfrutta l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Attraverso l'uso della tecnologia interna e dei moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente, i processi, la creazione di contenuti e i prodotti di Motorsport Network sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico, i clienti e i partner.

DICHIARAZIONI PREVISIONALI E ALTRE DICHIARAZIONI CAUTELATIVE

Tutte le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatto storico possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continua", "continuerà", "può", "potrebbe", "dovrebbe", "aspetta", "previsto", "piani", "intende", "anticipa", "crede", "stima", "prevede", "potenziale" ed espressioni simili sono intese a identificare tali dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni lungimiranti coinvolgono i rischi e le incertezze significativi che potrebbero indurre i risultati reali a differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni lungimiranti, molti di cui sono generalmente fuori del controllo della rete di Motorsport, LLC (l'"azienda") e sono difficili da prevedere. Di conseguenza, l'azienda non assume la responsabilità per l'esattezza o la completezza di tutta la dichiarazione lungimirante ed i lettori non dovrebbero contare su alcune dichiarazioni lungimiranti come previsioni degli eventi futuri. I risultati reali dell'azienda possono differire materialmente da tali dichiarazioni lungimiranti per un certo numero di ragioni. L'azienda anticipa che gli eventi e gli sviluppi successivi possono indurre i relativi programmi, intenzioni ed aspettative a cambiare. L'azienda non assume alcun obbligo, e specificamente disconosce qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione lungimirante, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri, o altrimenti, eccetto come espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni lungimiranti parlano solo a partire dalla data in cui sono state fatte e non dovrebbero essere considerate come rappresentative dei piani e delle aspettative dell'azienda a partire da qualsiasi data successiva. Inoltre, i materiali commerciali e finanziari e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione su, o resi disponibili attraverso, i siti web della Società o qualsiasi altro sito web citato o collegato a questo comunicato stampa non saranno incorporati per riferimento in questo comunicato stampa.