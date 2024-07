Olimpiadi e motorsport: potremo vederli insieme in futuro?

È un argomento che si ripropone più o meno a ogni Olimpiade: gli sport motoristici potrebbero diventare una disciplina olimpica in futuro? Ovviamente, con le Olimpiadi di Parigi che stanno per iniziare, non sarà rappresentato alcuno sport motoristico, e probabilmente sarà così anche ai prossimi Giochi, in programma a Los Angeles nel 2028.

Tuttavia, le competizioni motoristiche nell'ambito dei Giochi olimpici non sono un sogno irrealizzabile e sono già state una realtà in passato, a partire proprio da Parigi... Ma nel 1900!

Le corse automobilistiche alle Olimpiadi di Parigi del 1900

Vale la pena ricordare che le Olimpiadi estive del 1900 - le seconde dell'era moderna dopo quelle di Atene del 1896 - si svolsero in concomitanza con l'Esposizione Universale nella capitale francese, che all'epoca ospitava eventi di ogni genere. Così, in mezzo ai vari festeggiamenti e alle competizioni che coinvolgevano mongolfiere, cricket e corse di piccioni, si svolsero anche alcune manifestazioni motoristiche, suddivise in ben 14 categorie, tra cui auto a due, quattro e persino sei e sette posti, oltre a taxi, furgoni per le consegne e camion, solo per citarne alcune.

Ma l'evento principale fu senza dubbio la gara disputata sulla strada tra Parigi e Tolosa (e ritorno!), per una distanza di oltre 1.300 km. L'evento si concluse con una tripletta di vittorie per la neonata squadra Renault (i cui veicoli furono gli unici tre arrivati degli otto partenti), guidata dallo stesso Louis Renault, cofondatore dell'azienda.

Nel frattempo, il francese Alfred Velghe vinse la gara di auto di grandi dimensioni per Mors, con Panhard al secondo e terzo posto, con medaglie assegnate ai primi tre classificati di ogni evento. Renault conquistò l'oro anche nella categoria biposto per auto di peso inferiore a 400 kg, mentre Peugeot vinse la categoria biposto per auto di peso superiore a 400 kg.

Vittoria britannica alle Olimpiadi di Berlino 1936

Dopo questo primo tentativo, piuttosto folcloristico, lo sport automobilistico fece la sua ricomparsa alle Olimpiadi di Berlino, tenutesi nell'esplosivo clima politico del 1936. In quell'occasione si tenne un rally, vinto, tra lo sgomento del regime nazista, dalla britannica Elizabeth Haig, alla guida di una Singer Nine Le Mans a sei cilindri, anch'essa britannica.

Un altro rally fu organizzato, sempre in Germania, ma questa volta in concomitanza con le Olimpiadi di Monaco del 1972, o meglio prima dell'inizio delle Olimpiadi, il che non ne fece una disciplina olimpica vera e propria. Per la cronaca, la gara fu vinta dall'Alpine A110 di Jean-Pierre Nicolas e dal suo copilota, un certo Jean Todt.

Un karting olimpico?

Da allora, tuttavia, lo sport motoristico è rimasto lontano dalle Olimpiadi, a parte un'apparizione ai Giochi Olimpici Giovanili del 2018 a Buenos Aires, dove è stata aggiunta al programma una gara di karting, ma solo come evento dimostrativo, senza che venissero assegnate medaglie ai vincitori.

L'iniziativa era stata dell'ex pilota Ferrari, Felipe Massa, allora presidente della Commissione Karting della FIA, la cui ambizione era di vedere questa disciplina introdotta alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Anche se i Giochi in Francia accoglieranno nuove discipline, il karting non sarà una di queste. Una gara di karting era stata ipotizzata per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028, ma l'idea sembra essere stata abbandonata.

In merito, sono state chieste opinioni ai piloti di F1, che hanno espresso idee piuttosto simili sulla questione degli sport motoristici alle Olimpiadi. Lewis Hamilton che ha risposto: “Non credo proprio che possa essere una disciplina olimpica”. Un sentimento a cui ha fatto eco Max Verstappen, che ha detto: “No, non fa per me, è troppo legato alle auto”.

In effetti, il pensiero dei due campioni del mondo è in linea con una delle regole fondamentali della Carta olimpica, secondo la quale “non sono accettabili sport, discipline o eventi in cui le prestazioni dipendono essenzialmente dalla propulsione meccanica”.

È quindi difficile immaginare l'integrazione di uno sport meccanico nei Giochi Olimpici in un futuro prossimo, anche se l'idea potrebbe essere accettabile se si considerasse un'unica fornitura per ogni partecipante e una serie monotipo, sia essa monoposto, prototipo, auto chiusa o kart, o anche su due ruote. Ma la strada è ancora lunga e non è detto che ci sia la volontà da entrambe le parti.

Alex Zanardi Foto di: BMW AG

Al-Attiyah e Zanardi medagliati olimpici

Per concludere, vorremmo sottolineare che diversi grandi nomi dell'automobilismo si sono distinti ai Giochi Olimpici, anche se in discipline lontane dagli sport motoristici. Nasser Al-Attiyah, cinque volte vincitore della Dakar, ha rappresentato il Qatar in diverse occasioni nella sua altra specialità, il tiro a volo (skeet, ball-tap), e ha persino vinto una medaglia di bronzo con la sua squadra nazionale alle Olimpiadi di Londra 2012.

L'italiano Alex Zanardi, che vanta 41 partenze in F1 e ha perso entrambe le gambe in un incidente nel campionato CART al Lausitzring nel 2001, si è poi cimentato nel ciclismo per disabili, vincendo l'oro nella prova a cronometro alle Olimpiadi di Londra e poi nella categoria H5 alle Olimpiadi di Rio nel 2016.