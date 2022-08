NASCAR Rivals 2022 sarà lanciato il 14 ottobre per Nintendo Switch

Carica lettore audio

MIAMI, FL - 17 AGOSTO 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di sport motoristici ufficiali in tutto il mondo, annuncia oggi il videogioco ufficiale della stagione 2022, NASCAR Rivals. Questa nuova aggiunta alla serie di videogiochi NASCAR con licenza ufficiale metterà il divertimento e l'intensità della NASCAR Cup Series nelle mani degli utenti di tutto il mondo con la console Nintendo Switch e includerà nuove funzionalità che miglioreranno l'esperienza di guida dei giocatori. NASCAR Rivals, prima del lancio del 14 ottobre 2022, sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 24 agosto 2022, presso i principali rivenditori e nel Nintendo eShop (49,99 dollari). Il link al trailer è disponibile qui.

"NASCAR Rivals è l'ultima esperienza di gara di Motorsport Games che va incontro ai fan dove si trovano, offrendo ai piloti in carne e ossa e ai fan della NASCAR la possibilità di portarla in giro", ha dichiarato Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games. "Mentre continuiamo a lavorare al fianco di NASCAR per far crescere il suo franchise di gioco, siamo entusiasti di dare ai giocatori l'opportunità di superare se stessi in pista ovunque si trovino, grazie alla portabilità di Switch".

In NASCAR Rivals i giocatori hanno l'opportunità di competere e gareggiare in una varietà di modalità diverse, per tutti i gusti. La modalità "Corri ora" consentirà ai giocatori di selezionare qualsiasi pilota/squadra e di gareggiare su qualsiasi tracciato del circuito della NASCAR Cup Series 2022. La modalità "Carriera" offre ai giocatori la possibilità di creare la propria eredità nello sport unendosi a una squadra esistente o creandone una propria, personalizzando il proprio pilota. Le "Sfide" metteranno i giocatori di fronte a scenari ispirati a eventi reali in pista per vedere se hanno le carte in regola per completare la sfida.

NASCAR Rivals si basa sulla ricerca di rivali in pista o in viaggio, con diverse funzioni "Multiplayer" che offrono agli utenti numerose opzioni per sfidare gli altri in pista. I giocatori possono gareggiare contro i loro amici usando i Joy Cons di Nintendo Switch in modalità "Split Screen" o gareggiare online contro altri 15 giocatori in tutto il mondo con la funzione "Multiplayer" online. Una novità del gioco è la funzione "Multigiocatore locale", con la quale i giocatori possono gareggiare contro un massimo di altri sette giocatori su una rete locale.

L'ultimo gioco per Nintendo Switch di Motorsport Games offrirà ai piloti l'opportunità di creare schemi personalizzati e unici utilizzando la "Cabina di verniciatura" migliorata, che offre agli appassionati una serie di opzioni di personalizzazione. È inoltre possibile creare avatar di piloti unici con una varietà di apparizioni, loghi di sponsor e altro ancora.

NASCAR Rivals è stato sviluppato da Motorsport Games per garantire ai fan la possibilità di vivere appieno l'intensità e il brivido della NASCAR con una maggiore accessibilità attraverso la console portatile Nintendo Switch. I fan hanno ora la possibilità di portare la NASCAR con sé e di competere contro i propri rivali ovunque vadano, sia in pista che a casa e in ogni altro luogo.

Informazioni su Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports con serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. RFactor 2 è anche la piattaforma di simulazione ufficiale della Formula E. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è un'emozione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

Dichiarazioni previsionali:

Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono fatti storici sono dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche, e sono fornite ai sensi delle disposizioni sull'approdo sicuro del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continuare", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "previsto", "piani", "intendere", "anticipare", "credere", "stimare", "prevedere", "potenziale" ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative a: (i) l'uscita del gioco NASCAR Rivals il 14 ottobre 2022 e la sua disponibilità per il pre-ordine a partire dal 24 agosto 2022, presso i principali rivenditori e nel Nintendo eShop; (ii) l'aspettativa che le nuove caratteristiche del gioco NASCAR Rivals miglioreranno l'esperienza di guida dei giocatori; (iii) l'aspettativa che il gioco NASCAR Rivals consentirà ai fan di portare la NASCAR con sé e di competere contro i propri rivali ovunque vadano, sia in pista che a casa e ovunque nel mezzo; e (iv) l'impatto futuro previsto di prodotti, caratteristiche e/o offerte nuove o pianificate e i tempi di lancio di tali prodotti, caratteristiche e/o offerte. Tutte le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, molti dei quali sono generalmente al di fuori del controllo di Motorsport Games e sono difficili da prevedere. Esempi di tali rischi e incertezze includono, ma non sono limitati a: difficoltà, ritardi o eventi imprevisti che possono avere un impatto sulla tempistica e sulla portata del lancio di nuovi prodotti e sulle loro caratteristiche e giocabilità, come quelli che possono derivare da (i) difficoltà o ritardi nell'utilizzo del personale addetto allo sviluppo dei prodotti in Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e delle relative sanzioni e/o di sanzioni più restrittive che rendono più difficili o costose le transazioni nella regione o di azioni militari in altre parti del mondo che possono mettere a dura prova le risorse globali della manodopera e della catena di approvvigionamento e contribuire a livelli di inflazione ancora più elevati (ii) difficoltà e/o ritardi derivanti da un'eventuale recrudescenza della pandemia COVID-19 in corso e prolungata; (iii) difficoltà, ritardi o risultati inferiori alle aspettative nel raggiungimento dei piani di crescita, delle strategie, degli obiettivi e delle aspettative della Società, ad esempio a causa di (A) una ripresa economica più lenta del previsto; (B) incapacità della Società, in tutto o in parte, di continuare a eseguire le proprie strategie e piani commerciali, ad esempio a causa di un'accettazione dei nuovi titoli di gioco da parte dei clienti inferiore al previsto, di difficoltà o dell'incapacità della Società di lanciare i propri giochi come previsto, di prestazioni dei giochi inferiori al previsto che incidono sull'accettazione e sulle vendite da parte dei clienti e/o di costi e spese superiori al previsto per sviluppare e lanciare i propri giochi, inclusi, a titolo esemplificativo, costi di manodopera più elevati del previsto e un accesso alla liquidità inferiore al previsto a condizioni accettabili per la Società, o del tutto, sia a causa del perdurare delle condizioni finanziarie della Società e/o delle difficoltà o dei ritardi nell'ottenere ulteriori finanziamenti a titolo di debito e/o di capitale proprio per soddisfare i propri requisiti di liquidità; e/o (iv) condizioni economiche, di mercato e geopolitiche avverse che influiscono negativamente sulle tendenze del settore, come ad esempio cambiamenti significativi nei mercati del lavoro, un contesto inflazionistico prolungato o superiore al previsto (come ad esempio l'impatto sulla spesa discrezionale dei consumatori a seguito di aumenti significativi dei prezzi dell'energia e del gas che stanno aumentando dall'inizio del 2020), un contesto di aliquote fiscali e tassi di interesse più elevati che influiscono sulla spesa discrezionale dei consumatori. Fattori diversi da quelli sopra citati potrebbero anche far sì che i risultati di Motorsport Games differiscano materialmente dai risultati attesi. Ulteriori esempi di tali rischi e incertezze includono, ma non sono limitati a: (i) la capacità (o l'incapacità) di Motorsport Games di mantenere le licenze esistenti e di assicurarsi ulteriori licenze e altri accordi con varie serie di corse; (ii) la capacità di Motorsport Games di gestire e integrare con successo eventuali joint venture, acquisizioni di aziende, soluzioni o tecnologie; (iii) costi operativi imprevisti, costi di transazione e passività effettive o contingenti; (iv) la capacità di attrarre e trattenere dipendenti qualificati e personale chiave; (v) gli effetti negativi dell'aumento della concorrenza; (vi) cambiamenti nel comportamento dei consumatori, anche a causa di fattori economici generali, come l'aumento dell'inflazione, dei prezzi dell'energia, delle tasse e dei tassi di interesse; (vii) la capacità di Motorsport Games di proteggere la propria proprietà intellettuale; e/o (viii) le condizioni economiche e commerciali locali, del settore e generali. Ulteriori fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali sono riportati nei documenti depositati da Motorsport Games presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), tra cui la relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2021, le relazioni trimestrali sul modulo 10-Q depositate presso la SEC nel corso del 2022, nonché nei documenti depositati successivamente presso la SEC. Motorsport Games prevede che eventi e sviluppi successivi possano far cambiare i suoi piani, le sue intenzioni e le sue aspettative. Motorsport Games non si assume alcun obbligo e declina specificamente qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui vengono rilasciate e non devono essere considerate come rappresentative dei piani e delle aspettative di Motorsport Games a partire da una data successiva. Inoltre, il materiale commerciale e finanziario e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione presente o resa disponibile attraverso il sito web di Motorsport Games o altri siti web a cui si fa riferimento o che sono collegati al presente comunicato stampa non saranno incorporati come riferimento nel presente comunicato stampa.

Divulgazione sul sito web e sui social media:

Gli investitori e altri soggetti devono tenere presente che comunichiamo informazioni finanziarie rilevanti ai nostri investitori utilizzando il nostro sito web per le relazioni con gli investitori (ir.motorsportgames.com), i documenti SEC, i comunicati stampa, le teleconferenze pubbliche e i webcast. Utilizziamo questi canali, così come i social media e i blog, per comunicare con i nostri investitori e con il pubblico sulla nostra azienda e sui nostri prodotti. È possibile che le informazioni pubblicate sui nostri siti web, social media e blog possano essere considerate informazioni rilevanti. Pertanto, incoraggiamo gli investitori, i media e le altre persone interessate alla nostra azienda a esaminare le informazioni che pubblichiamo sui siti web, sui canali di social media e sui blog, comprese le seguenti (il cui elenco sarà aggiornato di volta in volta sul nostro sito web per le relazioni con gli investitori):

Siti web Social Media motorsportgames.com Twitter: @msportgames & @traxiongg traxion.gg Instagram: msportgames & traxiongg motorsport.com Facebook: Motorsport Games & traxiongg LinkedIn: Motorsport Games Twitch: traxiongg Reddit: traxiongg I contenuti di questi siti web e canali di social media non fanno parte del presente comunicato stampa, né vi sono incorporati per riferimento. Stampa: ASTRSK PR motorsportgames@astrskpr.com