MTS lancia il corso di comunicazione nel Motorsport

Settembre, si ricomincia, è tempo di scelte, di prendere nuove strade per chi ha concluso un ciclo di studi e vuole inseguire il sogno della vita.C'è una porta da aprire ed è quella di MTS, Motorsport Technical School, la scuola per meccanici auto e moto e per ingegneri di pista, che forma specialisti della meccanica e dell'ingegneria per il Motorsport con l’80% di placement dei suoi studenti nel mondo del lavoro.

Nonostante il Covid, lo staff MTS ha portato a termine i corsi auto-racing, moto-racing e performance engineering dello scorso anno in remoto in aule virtuali durante il lockdown, e in seguito in presenza dopo le riaperture. I diplomati primi in graduatoria stanno già lavorando in team dopo la ripresa dei campionati.

Un esempio tra tanti, Agonafir Mante Chernet, primo del corso auto-racing 2020, che ha colpito positivamente l’attenzione del Team Eurointernational. Lo studente etiope al suo debutto in pista ha avuto modo di lavorare su un prototipo LMP3.

I docenti MTS sono personalità tra le più esperte di corse: ci sono capi macchina di Formula 1 che arrivano dalla Ferrari, della MotoGP dalla Ducati e c’è chi vanta anni alla Parigi Dakar con la Yamaha. Grazie al loro bagaglio di esperienze possono rivelare i loro segreti mettendoli a disposizione degli allievi che hanno la possibilità di acquisire concetti importanti senza fare la lunga gavetta che è toccata a loro.

Dopo il pit-stop estivo MTS accelerae mette in pista già da settembre, oltre al corso di meccanica Vasco Ferrante già sold-out, tre corsi specialistici ad altissima propulsione per chi li frequenterà.

In continua evoluzione per ampliare la sua offerta formativa d'eccellenza, MTS ha pensato di rivolgersi ad altre categorie di professionisti del Motorsport, oltre che a meccanici ed ingegneri.

È nato così il Corso di Comunicazione nel Motorsport, con 16 ore online (16, 22, 27 ottobre – 10,19,27 novembre), organizzato in collaborazione con Mauro Gentile.

Questo corso specialistico è indirizzato a chi voglia approfondire le specifiche modalità di comunicazione in questo affascinante mondo. In particolare verrà curato l'aspetto del rapporto speciale che si deve instaurare tra il comunicatore e l'azienda cui fa riferimento, attraverso un'attività di coaching del primo nei confronti della seconda, in modo che i messaggi di entrambi siano il più possibile coerenti e coesi.

In cattedra veri e propri punti di riferimento del giornalismo sportivo, come Franco Nugnes, Paolo Ciccarone, Matteo Bobbi, Francesca Anzalone, Nicola Chiarini e Alex Galli. Al termine delle lezioni, il miglior studente avrà l’opportunità di seguire un evento motoristico come reporter di Motorsport.com.

Altro corso, stavolta in presenza, è quello per Motorista, fondamentale per chi voglia migliorare la propria preparazione meccanica, imparando con competenza a mettere le mani nei propulsori. Il corso offre una preparazione teorica e pratica sull’assemblaggio, la manutenzione e la riparazione dei motori. Il ciclo di lezioni all'Autodromo di Monza è di 56 ore con questo calendario: 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25 ottobre 2020.

Il Corso sui Compositi che si terrà a novembre a Parma nella sede della Ycom srl, l'azienda leader nella costruzione di parti in carbonio p​er il mondo delle competizioni. Solo sei studenti saranno selezionati per garantire il massimo della qualità del corso.

A novembre cominceranno le selezioni per i corsi regolari dell’anno scolastico 2020-2021, e tanti nuovi ragazzi verranno aiutati a realizzare il loro desiderio. La fondatrice e CEO Eugenia Capanna è sempre molto emozionata all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, la sua missione è "rendere il sogno di ogni ragazzo una realtà”.