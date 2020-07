Motorsport Network lancia la piattaforma globale di produzione e distribuzione Motorsport Studios

Londra, 22 luglio 2020: Motorsport Network ha lanciato l'iniziativa Motorsport Studios, piattaforma di produzione e distribuzione globale che darà modo agli appassionati di accedere al più grande archivio mediatico del motorsport, aiutando i marchi a raccontare la propria storia sportiva.

Motorsport Studios è un'offerta unica di servizi completi per tutte le aziende del mondo delle corse, integrando la piattaforma tecnologica OTT con produzione e cura dei contenuti, distribuzione mondiale e raggiungimento di audience. Questo si aggiungerà ai 56 milioni di persone che ogni mese si sintonizza in tutto il mondo sulle pagine di Motorsport Network.

La nuova piattaforma comprende un'offerta multipla e unica sul mercato. Motorsport Images, che vanta 26 milioni di foto dei 70 anni di Formula 1 e di altri eventi motoristici, con Motorsport.tv e Duke Video, che assieme hanno 20.000 video in archivio.

Motorsport.tv è la piattaforma video digitale OTT dedicata alle corse e all'automotive. Marchi e partner potranno avere canali dedicati per i loro contenuti, in modo da raggiungere pubblico in tutto il mondo.

Motorsport Studios logo Photo by: Motorsport.com

Marchi prestigiosi del mondo automobilistico hanno già un loro canale ufficiale su Motorsport.TV e recentemente la piattaforma ha anche siglato accordi con una serie di popolari YouTuber come Shmee150, Donut Media e Vehicle Virgins, generando contenuti specifici per i clienti di Motorsport.tv.

Oltre a fornire il servizio B2B, Motorsport Studios migliorerà l'offerta B2C di Motorsport Images e Duke Video, creando una nuova generazione di prodotti per fan e collezionisti.

Motorsport Studios è diretto dal tre volte vincitore BAFTA, James Allen, che ha 30 anni di esperienza in prima linea nel motorsport fra i media ed è stato Presidente di Motorsport Network fino al 2018.

James Allen: “Abbiamo il più grande archivio di immagini del motorsport e dell'automotive, oltre che una gamma vastissima di video che possiamo sfruttare perché lo sport non è solo eventi dal vivo, ma anche ricchezza di contenuti, storia e contesto. Siamo nella posizione migliore per capire a quali contenuti i fan sono interessati sulle piattaforme digitali poiché la nostra azienda è la prima del settore".

Mehul Kapadia, Chief Operating Officer di Motorsport Network: “Motorsport Studios riunisce in un'unica piattaforma una serie di risorse che ci consente di sfruttare la nostra tecnologia e l'archivio di contenuti per un mercato più ampio. Speriamo che si riveli una aggiunta essenziale per il panorama del motorsport, aiutando aziende, team, sponsor e marchi motoristici di interagire direttamente con milioni di fan in tutto il mondo".

Motorsport.tv continuerà ad ospitare una serie di contenuti esclusivi, come ad esempio l'epico film 'Heroes', prodotto da BAFTA e da Manish Pandey, scrittore e produttore del premiato Sundance, in collaborazione con Motorsport Network.

Per maggiori informazioni contattare Ravi Panhania, Motorsport Network: ravi.panhania@motorsport.com