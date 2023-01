Motorsport Network lancia il rapporto di ricerca: Il Motorsport d'élite nel 2023

Carica lettore audio

Motorsport Network, piattaforma digitale globale del settore automobilistico e del motorsport con oltre 62 milioni di utenti unici mensili, ha lanciato oggi il rapporto "Elite Motorsport in 2023", che evidenzia alcune tendenze e risultati chiave delle recenti indagini sui fan globali condotte con F1, INDYCAR e MotoGP.

Il rapporto è stato lanciato in occasione di Autosport International, la principale fiera europea di auto da corsa B2B e B2C che si sta svolgendo dal 12 al 15 gennaio al NEC di Birmingham.

Da quando Motorsport Network ha avviato il suo programma di sondaggio Globale Fan, oltre un milione di fan di 197 paesi in tutto il mondo hanno risposto, con 330.000 risposte solo negli ultimi tre sondaggi su F1, MotoGP e INDYCAR. Con 167.302 intervistati, il sondaggio sulla Formula Uno non è stato solo il più grande sondaggio nel mondo del motorsport, ma anche il più grande mai condotto in qualsiasi sport.

Il programma di sondaggio Globale Fan esamina l'atteggiamento dei tifosi in una serie di aree chiave. Tra queste, l'opinione dei fan sulla serie, le modifiche alle regole che accolgono con favore e quelle che non accolgono. Esamina in dettaglio i media e le piattaforme sociali che i fan preferiscono per la copertura del motorsport, nonché la partecipazione alle gare, gli esports e i giochi. Tutti questi dati sono suddivisi in tabelle per età, sesso e Paese.

Si tratta di informazioni importanti e preziose per i detentori dei diritti, che ottengono un quadro completo degli atteggiamenti dei fan a livello globale e possono anche sviluppare la loro strategia in base alle risposte dei fan a temi impegnativi come il controllo dei costi, la sostenibilità e la diversità. I detentori dei diritti possono quindi utilizzare i dati e i risultati per definire lo sviluppo delle loro serie, la strategia mediatica e le future modifiche alle regole.

Elite Motorsport nel 2023 fornisce una prospettiva consolidata sulle serie principali, evidenziando alcune tendenze e risultati chiave delle indagini su F1, INDYCAR e MotoGP.

Il rapporto mostra che tutte e tre le serie vedono un maggior numero di fan più giovani e che anche le donne si avvicinano a questo sport. Il numero di risposte all'ultimo sondaggio sulla F1 è raddoppiato rispetto alla versione del 2017.

I siti web dedicati al motorsport sono ora la fonte mediatica più utilizzata dai fan, prima della TV. Twitter è la piattaforma di social media più popolare, davanti a Facebook e Instagram.

L'affluenza alle gare è elevata tra i fan di INDYCAR e MotoGP; il 48% dei fan di INDYCAR ha assistito a una gara negli ultimi cinque anni e il 41% dei fan di MotoGP.

La maggioranza dei fan di INDYCAR, MotoGP e F1 ritiene che il proprio sport sviluppi iniziative di sicurezza a beneficio della società nel suo complesso, mentre il 66% dei fan della F1 ritiene che la F1 debba svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo di carburanti completamente sostenibili. Questi ultimi saranno introdotti nello sport nel 2026.

Il presidente di Motorsport Network James Allen, che guida il programma di sondaggio Global Fan, ha dichiarato: "Utilizzando la potenza unica di Motorsport Network, con i suoi 62 milioni di utenti unici mensili e le sue piattaforme in 15 lingue, siamo stati in grado di condurre studi che forniscono il quadro più chiaro finora dell'evoluzione degli atteggiamenti dei fan verso il motorsport. Nel complesso si tratta di un quadro positivo, che mostra come il motorsport d'élite sia ben supportato, in crescita e rilevante nel mondo di oggi".