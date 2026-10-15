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Motorsport e innovazione: al Forum ANFIA si guarda al futuro delle eccellenze italiane, la filiera più grande d'Europa

Il Forum organizzato da ANFIA ha riunito a Milano le grandi aziende settore motorsport per discutere le sfide future dell'industria e il ruolo strategico di una filiera che rappresenta non solo un'eccellenza dell'industria italiana, ma che si posiziona anche come la più grande in Europa: un valore da promuovere.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 15 ott 2026, 14:30

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Tavola Rotonda al Forum ANFIA

Foto di: Ufficio stampa ANFIA





ANFIA 2026



Notizie e comunicati di imprese che fanno parte di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica)

Il motorsport non è solamente competizione, ma anche un ecosistema industriale e tecnologico che continua a generare innovazione ben oltre ciò che avviene in pista. È stato questo il filo conduttore della seconda edizione dell'ANFIA Motorsport Forum, un grande incontro a Milano dedicato al confronto tra aziende, costruttori e protagonisti di una filiera che rappresenta le eccellenze italiane nel motorsport.

ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, non è solo la principale associazione della categoria nel nostro Paese, ma agisce anche come un ponte di collegamento tra le aziende, tra cui quelle attive nel motorsport con una sezione specifica dedicata. L’obiettivo è quello di rappresentanza a un comparto che in Italia raccoglie centinaia di aziende altamente specializzate, attive in Formula 1, Endurance, Formula E, Rally e in numerose altre categorie internazionali.

Dopo gli interventi istituzionali dei vertici di ANFIA e Assolombarda, che ha accolto l’evento presso la propria sede, il primo ospite d'eccezione è stato Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport, che ha affrontato diversi temi legati alle sfide tecnologiche che attendono il costruttore tedesco e l’industria nei prossimi anni.

Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport, al Forum ANFIA

Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Porsche è impegnata infatti in numerose categorie, tra cui la Formula E, dove a breve prenderà il via la nuova stagione con il debutto della Gen4, così come sugli sviluppi del mondo Hypercar e del customer racing, con tutte le serie organizzate in giro per il mondo con le vetture del marchio tedesco. Ma oltre la pista sono stati toccati anche altri due temi: dati e sostenibilità.

Toccando il ruolo crescente della simulazione e dell'analisi dei dati, Laudenbach ha evidenziato come il trasferimento tecnologico tra pista e prodotto di serie sia ormai sempre più stretto, in particolare per quanto riguarda la FE. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità del motorsport, tema che coinvolge direttamente costruttori e fornitori attraverso lo sviluppo degli e-fuels e delle nuove soluzioni energetiche destinate a mantenere competitiva l'industria europea nel lungo termine.

Uno dei momenti più significativi legati al progetto della giornata è stato l'annuncio da parte di Riccardo De Filippi, SVP e CEO Motorsport di Marelli, dell'avvio di uno studio dedicato alla filiera italiana del motorsport. Il progetto, che sarà realizzato da TEHA Group, punta a costruire una mappatura organica e quantitativa del settore nazionale delle due e quattro ruote, con l'obiettivo di definirne in maniera più precisa dimensioni, impatto economico e rilevanza occupazionale. Si tratta di un’iniziativa che vedrà il supporto del Team Data Insights della Formula.

Dopo l’intervento del Presidente ACI, Geronimo La Russa, la seconda parte dell'evento si è concentrata invece sugli aspetti più strettamente tecnologici. La prima tavola rotonda ha visto la partecipazione di Riccardo Ceccarelli, Founder & CEO di Formula Medicine; Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force; Luigi Peroni, Founder & CEO di CBS Compositi; Valentina Francavilla, Head of ZF Race Engineering Italy; Andrea Bernoni Head of Racing Business di OZ Racing.

Tavola Rotonda al forum ANFIA

Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Nella tavola rotonda dedicata alla sicurezza è emerso come il concetto di performance sia connesso al concetto di sicurezza e la protezione del pilota, con l'integrazione tra fattore umano, materiali avanzati e sistemi elettronici che assume un peso sempre maggiore nelle competizioni moderne. Più il pilota si sente protetto, ha fiducia nella vettura e lo si mette nelle condizioni di esprimersi al meglio, anche ad esempio per quanto riguarda la gestione del calore in vettura, più può permettersi spingere e arrivare al limite.

Altrettanto centrale il dibattito sull'evoluzione della telemetria e dell'intelligenza digitale, argomento affrontato nel panel dedicato alla gestione dei dati. La seconda tavola rotonda, intitolata “La gara invisibile: quando l’intelligenza digitale fa la differenza” ha infatti visto la partecipazione di Stefano Rapisarda, Performance Simulation & Development Team Leader di Podium Advanced Technologies; Paolo Compagnoni, Head of Business Development & CFO di Marelli; Diego Delvecchio, Chief Technology Officer di e-Shock; Emiliano Rosso, Motorsport Engineering Manager di SKF Racing; Dario Marrafuschi, Direttore Motorsport di Pirelli, fornitrice di pneumatici in tante categorie nel motorsport.

Lo sviluppo di strumenti sempre più sofisticati per l'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni in tempo reale sta infatti modificando profondamente il modo in cui vengono prese decisioni tecniche e strategiche durante un weekend di gara. Ad esempio, Dario Marrafuschi ha raccontato come in questi 15 anni trascorsi in F1, Pirelli abbia accumulato tanti dati storici e una delle risorse su cui Pirelli ha deciso di investire sin dal principio è proprio quella di creare una piattaforma per studiare e analizzare i numeri a disposizione.

Geronimo La Russa, Forum ANFIA

Foto di: Ufficio stampa ANFIA

A chiudere il Forum è stato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, che ha offerto una panoramica sull'evoluzione della categoria, incluso l’annuncio avvenuto in settimana dell’ingresso nel calendario del GP d’Africa in Ruanda, dai regolamenti tecnici che in futuro vedranno tornare il motore termico come elemento centrale, sempre sostenuto da una parte ibrida e da carburanti sostenibili.

Un tema che si collega direttamente a quanto emerso nel corso dell'intera giornata: il motorsport continua a essere una piattaforma tecnologica di riferimento non solo per l'automotive, ma anche per settori strategici come l'aerospazio e la difesa. Proprio per questo, come sottolineato dal coordinatore della sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj, uno degli obiettivi futuri sarà quello di rafforzarne il riconoscimento come asset industriale nazionale per valorizzarne ulteriormente il valore.

“Questo secondo appuntamento con l’ANFIA Motorsport Forum, a un anno esatto dal primo, testimonia la continuità di un percorso di confronto e condivisione di idee tra imprese che si collocano a vari livelli della filiera”, ha commentato il Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj.

Dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, la filiera italiana del Motorsport diventa di fatto la più importante in Europa da un punto di vista industriale. La filiera del Motorsport, secondo le stime, ha un fatturato annuale di circa 2 miliardi di euro e conta circa 7.000-8.000 addetti

“Oltre ad essere la prima in UE per importanza, l’industria italiana del motorsport rappresenta un ecosistema economico, ingegneristico e tecnologico ad altissimo valore aggiunto, con un’ampia ricaduta dell’innovazione nata in pista su settori adiacenti e strategici quali la mobilità stradale di serie, l'aerospazio e la difesa”.

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