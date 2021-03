Motorsport Images nominata agenzia fotografica ufficiale della Extreme E

Londra, 31 Marzo 2021: Motorsport Images è stata selezionata come l’agenzia fotografica ufficiale della Extreme E, la nuova entusiasmante categoria del motorsport che verrà disputata in alcuni dei luoghi del mondo con il clima più difficile per mettere in risalto l’impatto del cambiamento climatico. L'attività di assegnazione e licenza di Motorsport Network, che ha più di 26 milioni di immagini nella sua collezione di licenze, fornirà tutte le immagini alla categoria e a tutte e nove le squadre che vi competono.

Non è un compito facile, dato che gli eventi della Extreme E richiederanno molte sfide. Queste includono situazioni estreme (polvere, sabbia, umidità), connessione internet e le potenziali complicazioni derivate dal seguire l’azione da vicino in gare che si svolgono su tracciati non convenzionali come i circuiti, che hanno le classiche posizioni per la visuale.

Motorsport Images fornirà servizi esclusivi di assegnazione e distribuzione di fotografie per la serie Extreme E e le squadre. Photo by: Motorsport Images

Tuttavia, il team di Motorsport Images si è preparato per mesi per affrontare e superare queste sfide. Con anni di conoscenza come agenzia fotografica leader del moto sport, grazie alla copertura della Formula 1, della Formula E dal vivo, e avendo anche acquistato specialisti del Rally Dakar e del Rally Mondiale, questa è una sfida per la quale Motorsport Images è idealmente attrezzata.

Con le sfide delle gare a distanza arrivano anche le sfide logistiche della distribuzione delle immagini dell'evento. Motorsport Images ha un servizio di distribuzione tecnologicamente collaudato, questo significa che le immagini sono disponibili per i clienti di Motorsport Images quasi nel momento in cui vengono scattate. Questo aiuta i clienti di Motorsport Images ad avere una copertura dal vivo e quasi in tempo reale delle serie di gare, dando loro un vantaggio rispetto ai loro concorrenti in questo settore. Motorsport Images ospita la più grande collezione al mondo di immagini di motorsport, tra cui un record ininterrotto dell'intera storia del campionato mondiale di Formula 1.

La Extreme E ha attirato l’attenzione di personaggi di spicco, che hanno fondato team iscritti a questo campionato. Tra questi figurano Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Chip Ganassi, Michael Andretti, oltre a piloti come Molly Taylor, Claudia Hürtgen e Jamie Chadwick. In una prima mondiale per il motorsport, le squadre metteranno in campo un pilota maschio e una donna che competono equamente insieme in ogni gara per il successo.

Le gare verranno disputate tra le vaste dune dell'Arabia Saudita per il Desert X Prix di apertura, la costa del Senegal, l’Africa occidentale (Ocean X Prix), Kangerlussuaq, Groenlandia (Arctic X-Prix), Pará, Brasile (Amazon X-Prix) e Patagonia argentina per il finale di stagione, il Glacier X Prix.

Per sostenere la posizione di sostenibilità della Extreme E, Motorsport Images sarà l'unica azienda fotografica che scatterà le immagini durante le gare della categoria, il che ridurrà i viaggi agli eventi, con servizi di editing e tecnici forniti in remoto a Londra.

Motorsport Network sostiene la messaggistica e gli obiettivi della Extreme E verso il rispetto all'ambiente e alla diversità ed è orgoglioso di far parte di questo nuovo viaggio.

Alejandro Agag, fondatore e CEO della Extreme E, dichiara: "La Extreme E è ambientata in luoghi iconici, con i migliori piloti e un innovativo format di gara ruota a ruota, che si traduce in un potenziale di narrazione visiva epica, anche se prevede enormi sfide tecniche e logistiche”.

"Siamo certi che Steven e il team di Motorsport Images abbiano il giusto mix di esperienza e talento per dare vita al nostro sport e non vediamo l'ora di vedere i risultati molto presto al nostro Desert X Prix".

Steven Tee, amministratore delegato di Motorsport Images, afferma: "Come amministratore delegato di LAT images sono molto entusiasta che siamo stati selezionati come agenzia fotografica ufficiale per la stagione inaugurale della Extreme E.

Invieremo un team diversificato di fotografi con varie abilità che vanno dal WRC, Dakar Rally, Formula E e Formula 1 che riteniamo ci permetterà di catturare perfettamente questo nuovo e molto diverso tipo di categoria del motorsport, che prende il via il 3 aprile nel deserto saudita".

James Allen, presidente di Motorsport Network, afferma: "Ho ammirato questo progetto Extreme E da quando Alejandro Agag ne ha parlato per la prima volta e siamo orgogliosi che si siano rivolti al nostro team, leader del settore, per questo ruolo. Innanzitutto sarà visivamente spettacolare e non vedo l'ora di vedere la produzione del team di Steven distribuita in tutto il mondo.

Ma al di là di questo, mi piace il chiaro senso di scopo della Extreme E e i suoi obiettivi di promuovere la sostenibilità e la diversità e di evidenziare come il nostro mondo sta cambiando; sia il mondo dei motori che il mondo in generale. Chiunque segua Motorsport Network sarà consapevole di quanto a lungo abbiamo sostenuto la necessità per il nostro sport di dimostrare un senso di scopo".

Per maggiori informazioni, contatta:

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

