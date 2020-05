Motorsport Images apre il suo archivio immagini per l’incorporamento di foto

Londra – 18 maggio 2020: Motorsport Images, parte del Motorsport Network e dell’agenzia di foto specializzata nel motorsport e nell’automotive più grande del mondo, annuncia oggi una nuova collaborazione con SmartFrame Technologies Ltd, permettendo l’apertura del suo vasto archivio agli utenti non commerciali.

L’azienda ha scelto la piattaforma SmartFrame per fornire un accesso gratuito, sotto licenza, al proprio archivio di immagini, che attualmente ne vanta più di 26 milioni. Inizialmente disponibile per i bloggers, il nuovo modello di licenza permetterà agli utenti di condividere immagini dalla collezione sui propri canali attraverso un semplice meccanismo di incorporamento.

Con il suo catalogo esaustivo che parte dal 1895, la vasta collezione di Motorsport Images parte dagli albori, passando per Ayrton Senna e Sir Stirling Moss, fino ad arrivare alla Formula 1 di oggi ed alla Formula E, con MotoGP, WRC e NASCAR in aggiunta.

James Claydon, Amministratore Delegato di Motorsport Images, spiega: “Motorsport Images fornisce una copertura estesa ad alcune tra le piattaforme editoriali più importanti del mondo, così come a numerosi costruttori e sponsor. Essendo i campionati motoristici tra i passatempi più popolari, i nostri contenuti sono anche incredibilmente popolari tra i singoli, come i blogger, la cui passione è quella di seguire e di scrivere del loro interesse nel motorsport. Questi singoli rappresentano una parte integrante del mantenimento e dell’impegno dei fan, ma il nostro modello tradizionale di licenza non è sempre appropriato e spesso porta all’utilizzo senza autorizzazione, con copie di bassa qualità delle nostre immagini trovate altrove sul web. Lavorando con SmartFrame, siamo ora in grado di offrire agli utenti non commerciali accesso gratuito alle foto originali in alta qualità provenienti dal nostro archivio ed è qualcosa per cui siamo molto entusiasti”.

Rob Sewell, CEO di SmartFrame Technologies, afferma: “Siamo felici di lavorare con Motorsport Images ed aiutare ad indirizzare le esigenze dei blogger di ottenere contenuti originali e di alta qualità. Inoltre, permettendo ad un detentore dei diritti come Motorsport Images di controllare l’utilizzo dei propri contenuti, la condivisione delle sue immagini diventa un nuovo flusso di entrate basato sulla pubblicità. SmartFrame è in grado di diffondere ulteriori contenuti, come pubblicità rilevanti pertinenti, offerte e messaggi riguardanti eventi direttamente in queste immagini condivise, che trasformano ognuna di queste immagini in un pannello di pubblicità digitale”.

La tecnologia di SmartFrame, che permette ai proprietari dei diritti delle immagini di convertire il traffico e l’impegno in un nuovo canale di entrate, è fondata su un principio di diffusione di immagini che previene la copia o il download non autorizzato di foto. Questo permette ad organizzazioni come Motorsport Images di fornire immagini originali e di alta qualità senza costo per scopi non commerciali, in cambio dell’autorizzazione ad inserire annunci ed offerte direttamente nelle immagini. Claydon conclude: “C’è il potenziale di cambiare le cose, con solo per Motorsport Images, ma per i diritti di immagine”.

Come accedere all’archivio di Motorsport Images

I blogger interessati ad utilizzare immagini tratte dall’archivio Motorsport Images possono registrarsi con un account gratuito su https://www.motorsportimages.com/register/ e selezionare la categoria “Blogger” per averne accesso.