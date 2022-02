Motorsport Games annuncia l'aggiornamento dei contenuti di rFactor 2 e il rinnovamento dell'interfaccia utente

Carica lettore audio

Miami, Florida, 7 Febbraio 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia oggi il rilascio del primo aggiornamento dei contenuti di rFactor 2 e il refresh dell'interfaccia utente del 2022. Questo calo di contenuti, impostato per avere aggiornamenti trimestrali, include l'aggiunta di nuovissime piste e telai per le auto provenienti dal mondo del motorsport. L'interfaccia utente rinnovata rende rFactor 2 più facile da navigare, e contiene tutte le opzioni necessarie ai giocatori per creare l'esperienza di guida più autentica. Per vedere il trailer di rilascio, clicca qui.

Gli aggiornamenti trimestrali dei contenuti e dell'interfaccia utente all'interno di rFactor 2 daranno nuova vita alla piattaforma di simulazione su base regolare, fornendo costantemente ai giocatori l'offerta più robusta per le loro esigenze di corsa virtuale. Motorsport Games si aspetta che gli aggiornamenti rinnovino e migliorino sia la piattaforma rFactor 2 che l'esperienza utente. Il team ha già implementato rFactor 2 nel suo portfolio di eventi esports live, come la 24 Ore di Le Mans Virtual Series e la recentemente annunciata, inaugurale INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge (al via il 9 febbraio 2022). L'impegno di Motorsport Games di aggiornare e migliorare continuamente l'esperienza complessiva all'interno di rFactor 2 permetterà alla simulazione di rimanere come la migliore offerta disponibile per i piloti SIM virtuali in tutto il mondo.

"L'acquisizione di rFactor 2 è stato un enorme miglioramento per la nostra offerta di prodotti, in quanto crediamo che sia veramente la migliore piattaforma di simulazione sul mercato odierno", ha detto Zach Griffin, direttore della tecnologia di Motorsport Games. "Per l'anno scorso, non solo abbiamo cercato di mantenere il consueto livello di eccellenza di rFactor 2, ma di iterare e far fare un passo in avanti al contenuto, all'interfaccia utente e alla capacità complessiva. Ringraziamo il team di Studio397 per aver sviluppato un prodotto così solido e non vediamo l'ora di rilasciare in futuro contenuti trimestrali altamente richiesti e aggiornamenti dell'interfaccia utente per i nostri piloti".

"Ho usato tantissimo rFactor 2 per prepararmi adeguatamente per le mie gare nella vita reale, poiché nessun'altra simulazione fornisce lo stesso livello di autenticità e feeling", ha detto Fernando Alonso, pilota Alpine e due volte campione del mondo di Formula 1, due volte vincitore della 24 ore di Le Mans ed ex campione del mondo di Karting. "È fondamentale che i piloti si sentano pronti ad affrontare circuiti impegnativi e le richieste specifiche delle auto, e rFactor 2 fornisce gli strumenti per essere completamente a proprio agio al volante in qualsiasi pista. È e continuerà a essere una risorsa inestimabile durante la mia carriera".

Le aggiunte di contenuto includono l'INDYCAR IR-18, la BMW M4 per la classe GT3, la Ligier JS P320 per il roster LMP3 e l'iconico Daytona International Speedway, sia il percorso ovale che quello stradale. L'aggiunta di INDYCAR IR-18 a rFactor 2 è l'ultima di una serie inserimenti volti a replicare quante più forme di motorsport possibile all'interno della piattaforma, con l'INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge che fornisce un evento vetrina. Queste auto daranno agli utenti tre opzioni molto richieste e immensamente popolari per correre. Infine, l'implementazione della Daytona International Speedway porta in vita il circuito di gare di resistenza più importante degli Stati Uniti in rFactor 2, permettendo ai piloti di raggiungere la gloria in uno dei luoghi più storici dell'intero mondo dei motori. Il tracciato è interamente scannerizzato al laser per includere quanti più dettagli possibili e l'IR-18 presenta sia Push to Pass che Weight Jacker.

"Nel mio primo anno di gare in INDYCAR, ho imparato abbastanza rapidamente quanto siano impegnative e difficili le auto, la competizione e i circuiti", ha detto Romain Grosjean, attuale pilota Andretti Autosport nella NTT INDYCAR Series ed ex pilota Haas e Lotus in Formula 1. "Proveniendo dalla Formula 1, dove non ci sono circuiti ovali e le auto sono molto diverse, senza il tempo che ho passato ad allenarmi con rFactor 2, non sarei stato in grado di raggiungere il livello successo o la familiarità che poi ho trovato durante la scorsa stagione. Con un altro anno pieno di corse in arrivo e nuovi obiettivi in vista, non vedo l'ora di mettermi alla prova su rFactor 2 e di essere in vantaggio sulla concorrenza grazie alle sue numerose offerte applicabili alle nostre esperienze di corse nel mondo reale".

"Sono sempre stato un grande fan di rFactor 2 e sono entusiasta delle aggiunte che il team continua a fare per fare in modo di rimanere l'apice delle simulazioni di corse", ha detto Juan Pablo Montoya, attuale pilota DragonSpeed nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed ex vincitore di gare prestigiose come il Gran Premio di Monaco, la 500 miglia di Indianapolis e la 24 ore di Daytona. "Per un pilota come me, che ha gareggiato in così tante serie diverse di motorsport nel corso della carriera, è incredibile vedere ogni aspetto replicato in maniere fedele e autentica all'interno del mondo virtuale. rFactor 2 e il suo team di sviluppatori continuano a superare se stessi".

Tutte le aggiunte di contenuto e gli aggiornamenti dell'interfaccia utente sono attualmente attivi in rFactor 2 a partire da oggi. I giocatori possono trovare una ripartizione completa delle caratteristiche qui. Il ciclo di rilascio trimestrale andrà avanti con contenuti e aggiornamenti per tutto il 2022, con date di rilascio provvisorie fissate per i mesi di maggio, agosto e novembre del 2022.

Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie di Motorsport Games, visita il sito www.motorsportgames.com e segui Motorsport Games su Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.