Motorsport Games accoglie Gérard Neveu come Motorsports Advisor

MIAMI, FLORIDA — 7 aprile 2021 — Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader dei videogiochi di corse, editore e fornitore di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia che Gérard Neveu, promotore di motorsport con grande esperienza, lavorera come Motorsports Advisor per Motorsport Games, agendo come il condotto principale tra Motorsport Games e le serie di motorsport di tutto il mondo, e l'industria motorsport più grande nel suo complesso. Neveu sarà responsabile dello sviluppo, del miglioramento e dell'esecuzione di progetti e accordi tra il business degli eSports di Motorsport Games e l'industria del motorsport, assicurando al contempo la massima autenticità delle offerte virtuali di Motorsport Games.

Noto e altamente rispettato nel mondo del motorsport, Neveu arriva a Motorsport Games dopo un periodo di successo di 10 anni come AD del FIA World Endurance Championship (WEC). Nel 2020, insieme a Motorsport Games e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), ha messo in scena la Virtual 24 Ore di Le Mans, che ha raccolto un pubblico televisivo di 14,2 milioni e oltre 131 milioni di reazioni digitali durante l'evento. Si è trattato del più grande appuntamento di corse virtuali della storia, unendo 200 dei più noti piloti del mondo reale e delle corse esports di 30 paesi diversi per 25 ore di produzione dal vivo.

"Siamo certi che la vasta esperienza di Gérard assicurerà che il nostro marchio rimanga genuino e continui a risuonare e crescere all'interno dell'industria, il tutto creando intrattenimento e contenuti di livello mondiale - ha detto Dmitry Kozko, AD di Motorsport Games - A Motorsport Games, il motorsport non è solo parte del nostro marchio, ma anche nel DNA. Esperti del settore come Gérard migliorano la nostra autenticità e ci confermano che stiamo pensando in grande, creando le più eccitanti nuove opportunità di business per la nostra azienda e per i nostri fan".

"Motorsport Games sta diventando il leader nel settore delle corse virtuali - sono entusiasta di lavorare con il team per lavorare sui grandi eventi live esistenti dell'azienda e continuare a contribuire a diffondere la gioia delle corse virtuali con i fan di tutto il mondo - ha aggiunto Gérard Neveu - Le corse virtuali e gli esports sono diventati parti importanti del futuro nel mondo dei motori e sono onorato di far parte di questa cosa. Creando un collegamento tra gli sport motoristici della vita reale e gli eventi di corse virtuali, possiamo mettere insieme una nuova comunità che va oltre il semplice guardare la TV, ma che possa partecipare effettivamente ad eventi di livello mondiale".

Motorsport Games ha guadagnato una reputazione di eccellenza e si è rapidamente evoluto come partner per molte serie di corse in tutto il mondo. Motorsport Games ha licenze per sviluppare e pubblicare giochi ed esports basati su NASCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship. Oltre ai suoi piani di acquisizione di rFactor2 e Studio 397, l'azienda ha recentemente annunciato l'acquisizione di KartKraft, il principale simulatore di corse di kart, e i suoi piani di acquisto dello creatore di giochi, Digital Tales.

Photo by: Motorsport Games

Su Motorsport Games:

Motorsport Games, e Motorsport Network come aziende, combinano innovativi e coinvolgenti videogiochi con emozionanti competizioni esports, e contenuti per gli appassionati di corse e giocatori di tutto il mondo. L'azienda è quella che sviluppa videogiochi con licenza ufficiale, oltre ad essere editore per serie storiche tra cui NASCAR, 24 Ore di Le Mans e il British Touring Car Championship ("BTCC"). Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports ove scegliere tra 24 Ore di Le Mans, Formula E, BTCC, FIA World Rallycross Championship, e eNASCAR Heat Pro League.

Per maggiori informazioni su Motorsport Games visitate: www.motorsportgames.com

Dichiarazioni preventive

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni preventive ai sensi della sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Tutte le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatto storico possono essere considerate lungimiranti. Parole come "continua", "continuerà", "può", "potrebbe", "dovrebbe", "prevede", "previsto", "piani", "intende", "anticipa", "crede", "stima", "predice", "potenziale" ed espressioni simili sono intese per identificare tali dichiarazioni lungimiranti. Tutte le dichiarazioni lungimiranti coinvolgono i rischi significativi e le incertezze che potrebbero causare i risultati reali per differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni lungimiranti, molti dei quali sono generalmente fuori dal controllo dei giochi di Motorsport e sono difficili da prevedere. Ulteriori esempi di tali rischi e incertezze includono, ma non sono limitati (I) a capacità (o incapacità) di Motorsport Games di mantenere le licenze e i contratti esistenti e garantire quelli aggiuntivi con le serie sportive; (II) la capacità di Motorsport Games di gestire e integrare con successo qualsiasi joint venture, acquisizioni di aziende, soluzioni o tecnologie; (III) costi operativi imprevisti, costi di transazione e passivi reali o potenziali; (IV) la capacità di attrarre e mantenere dipendenti qualificati e personale chiave; (V) gli effetti negativi di una maggiore concorrenza sul business di Motorsport Games; (VI) il rischio che i cambiamenti nel comportamento dei consumatori potrebbero influenzare negativamente il business di Motorsport Games; (VII) la capacità di Motorsport Games di proteggere la sua proprietà intellettuale; e (VIII) condizioni economiche e commerciali locali, industriali e generali. Ulteriori fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni preventive possono essere trovati nelle archiviazioni di Motorsport Games con la Securities e Exchange Commission ("SEC"), compresa la relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2020, depositato presso SEC. Motorsport Games prevede che gli eventi e gli sviluppi successivi possano far cambiare i suoi piani, intenzioni e aspettative. Motorsport Games non si assume alcun obbligo e declina specificamente qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali valgono solo a partire dalla data in cui sono fatte e non dovrebbero essere considerate come rappresentanti i piani e le aspettative di Motorsport Games a partire da qualsiasi data successiva.

Stampa:

motorsportgames@astrskpr.com

Investitori:

Ashley DeSimone

Ashley.Desimone@icrinc.com