Motor Valley Fest: il meglio dell'auto Made in Italy

Torna il Motor Valley Fest con Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Pagani, Dallara ed Energica in prima fila nella nuova edizione che per la prima volta apre la sua partecipazione ai brand internazionali dell’automotive.

Da giovedì 1 a domenica 4 luglio ci sarà un calendario ricco di appuntamenti fisici e digitali a Modena con eventi, convegni, mostre in città e il nuovo circuito cittadino temporaneo certificato Aci Sport denominato “Arena Motor Valley” (Parco Novi Sad).

Per gli appassionati sarà una sorta di… tributo alla storica Area 48 del Motor Show di Bologna, mentre l’ambassador della Motor Valley, Massimo Bottura aprirà alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

L’evento permetterà di scoprire l’eccellenza di aziende e brand nati in Emilia Romagna e noti in tutto il mondo, per scoprire, attraverso un variegato programma di attività, l’innovazione e la storia della tradizione automobilistica e motoristica tutta italiana.

Motor Valley Fest rientra nell’accordo per la valorizzazione del Made in Italy, siglato con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE con la Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, avviato in occasione del GP di Formula1 di Imola e che proseguirà con Superbike di Misano e il Motomondiale di Misano Adriatico.

Cuore delle attività convegnistiche di Motor Valley Fest saranno le round table della durata di 45 minuti ciascuna, che approfondiranno tematiche diverse e che vedranno intervenire i protagonisti del mondo automotive italiano ed internazionale.

Un’agenda articolata di incontri tematici, che saranno anche in diretta streaming sul sito www.motorvalley.it per dibattere di temi quali sostenibilità, digitalizzazione, racing, tecnologie innovative, nuovi trend di consumo e futuro della mobilità.

Motor Valley, che animeranno la location con le attività dinamiche e le esibizioni in pista e l’autodromo di Modena diventerà il “Villaggio della Mobilità” (biglietti presto disponibili on line su piattaforme digitali).

A fare da apripista ci saranno anche ANFIA-Motorsport e Autopromotec (la più importante fiera internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico), co-organizzatori dell’evento digitale (on line sulla piattaforma www.motorsportnext.com), in calendario il 30 giugno, denominato “Motorsport Next - Industry Innovation And Technology Transfer Global Forum”, ideato per favorire l’incontro tra le più importanti aziende italiane legate al motorsport e gli attori, nazionali e internazionali, dei settori tecnologicamente più affini.

Ritorna anche nel 2021, dopo il successo delle precedenti edizioni, il format “Innovation & Talents” dedicato ai giovani talenti e all’innovazione. I giovani imprenditori avranno la possibilità di fare networking con potenziali investitori, ma soprattutto entrare in contatto con le importanti aziende del settore automotive, attraverso un calendario condiviso per incontri b2b, per pitch e presentazioni.

Protagoniste saranno da un lato circa 40, tra università, e laboratori di ricerca e 60 tra start up e incubatori, tra i settori rappresentati tra gli altri: hi-tech, intelligenza artificiale, green economy, e-mobility.

Al chiostro del Polo della Facoltà di Giurisprudenza di Modena, saranno in esposizione prototipi di vetture e moto dei team di formule SAE e progetti Motostudent.

In agenda venerdì 2 luglio ci sarà anche la presentazione delle dieci start up attive nel settore della mobilità e dell’industria automobilistica selezionate da Motor Valley Accelerator, il programma di accelerazione con sede a Modena, nato da un’iniziativa CDP Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori, in collaborazione con Fondazione di Modena e UniCredit, con il supporto di CRIT, broker tecnologico modenese, e Plug and Play, la più grande piattaforma di Open Innovation al mondo.

Tantissime saranno inoltre le esperienze di gusto per scoprire l’eccellenza enogastronomica, l’arte, la cultura e i paesaggi del territorio, con la collaborazione di Piacere Modena. Le più belle piazze di Modena diventeranno stage esclusivi per Motor Valley Fest: Piazza Roma, Piazza Grande, Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Largo Sant’Agostino, Giardini Ducali, Piazza XX Settembre, Piazza Bologna, Largo San Francesco.

Alla Chiesa del Voto, la mostra dal titolo “Il tributo di Motor Valley Fest ad un’Icona dell’artigianato automotive” (1-11 luglio 2021), che racchiuderà alcuni dei pezzi più pregiati ed originali, realizzati da Schedoni per le migliori Case automobilistiche.

All’ex Manifattura Tabacchi di Modena, in esposizione ci saranno le opere di Alessandro Rasponi. 30 creazioni inedite, dipinti di personaggi auto e avventure, di un artista che unisce passione e talento. Fanno da cornice cimeli di grande valore storico di piloti come Fangio e Senna, e una mostra evento “Gli artigiani del terzo millennio,” alcune celebrate carrozzerie espongono auto da sogno in fase di restauro.

Ci saranno anche le dimostrazioni di maestri battilastra e giovani del corso di formazione Unimore-Cna.

Alla Chiesetta di San Nicolò, “Ricordando Simoncelli”, una mostra fotografica originale con il patrocinio della Fondazione Marco Simoncelli.

Tra gli eventi motoristici da non perdere l’esclusivo evento “Cavallino Classic”, dal 2 al 4 luglio 2021, proposto da Canossa Events, il più importante concorso d’eleganza degli Stati Uniti dedicato alle supercar del Cavallino Rampante che si svolgerà per la prima volta fuori dagli States, un evento a cui parteciperanno le Ferrari classiche più iconiche.

Il mondo delle classiche vedrà una nuova edizione del Concours d'elégance Trofeo Salvarola Terme (3 e 4 luglio - Salvarola Terme, Sassuolo e Modena) l’evento per auto da collezione di alta gamma, con modelli prodotti fino al 1975 e appartenenti a qualsiasi marchio italiano o straniero, accanto alle quali ci saranno quelle riservate alle vetture Special Guest Zagato Car Club.