More Than Equal lancia il sondaggio di attitutine globale

Carica lettore audio

L’iniziativa, promossa dall’ex pilota di Formula 1 David Coulthard e dall’imprenditore Karel Komarek nel giugno del 2022, si impegna a studiare le problematiche che incidono sulla partecipazione femminile e sulla progressione verso l'automobilismo d'élite.

Nell'ambito della sua ricerca, ha lanciato un sondaggio globale volto a esplorare le opinioni, le percezioni e le sfide che le donne devono affrontare. Il sondaggio, della durata di 10 minuti, chiede a tifosi e concorrenti di esprimersi sulle sfide fisiche e mentali affrontate dalle donne che gareggiano negli sport motoristici.

Inoltre, registrerà i contributi dei tifosi per rendere lo sport più inclusivo, l'impatto delle stagioni precedenti e quali organismi sono nella posizione migliore per promuovere i cambiamenti a tutti i livelli.

Kate Beavan, consulente senior di More Than Equal, ha dichiarato: "Amiamo lo sport, amiamo gli sport motoristici e amiamo assistere ad atleti di straordinario talento che raggiungono traguardi eccezionali. Tuttavia, sono più numerose le donne che hanno volato nello spazio rispetto a quelle che si sono messe al volante di un'auto di F1.

"Questa ricerca ci aiuterà a gettare le basi su cui cercheremo a livello globale i migliori talenti femminili nelle corse, forniremo loro una formazione olistica e un supporto pari a quello che ricevono i promettenti piloti maschi e rimuoveremo le barriere che ostacolano la diversità di genere nelle corse monoposto d'élite".

Il sondaggio analizzerà il modo in cui gli intervistati partecipano agli sport motoristici, sia come fan da poltrona che come piloti di alto livello, e il modo in cui consumano notizie e informazioni.

Lella Lombardi, March 751 Ford Photo by: David Phipps

Il sondaggio analizza gli atteggiamenti nei confronti della partecipazione femminile, tra cui quali serie i fan ritengono che le regole permettano alle donne di partecipare.

L'indagine chiede anche di conoscere l'atteggiamento dei fan, ad esempio se ritengono che uomini e donne sarebbero più adatti a gareggiare in serie diverse e se la presenza di donne in una serie li incoraggerebbe a guardare o a partecipare.

Il sondaggio pone domande sulla capacità delle donne di competere a un livello d'élite, ad esempio se le donne hanno la velocità di reazione necessaria per gareggiare, la capacità di interpretare i dati tecnici fondamentali o se gli stereotipi di genere scoraggiano la partecipazione femminile.

Il sondaggio, che si svolgerà sul sito motorsport.com fino al 3 febbraio, è disponibile per i rispondenti di tutto il mondo in 15 lingue e si prospetta come lo studio più completo mai condotto nel suo genere.

Per accedere al sondaggio, clicca qui: https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/