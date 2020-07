Monza: riconfermato il Consiglio di Amministrazione

Si è insediato ieri il nuovo Consiglio di Amministrazione di Autodromo Nazionale Monza Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A. (SIAS), azienda in house di Automobile Club d’Italia che gestisce l’omonimo circuito monzese. Lo scorso 21 luglio, l’assemblea dei soci dell’azienda ha ritenuto di confermare in toto il CdA, giunto al termine del primo mandato triennale.

Giuseppe Redaelli ricopre dunque la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di SIAS, affiancato dal Vicepresidente Enrico Radaelli e dai consiglieri Giuseppina Fusco, Maria Cristina Pagliara e Alberto Dossi. Il rinnovo del consigliere Dossi, espressione del Comune di Monza nel precedente CdA, manifesta la grande attenzione di Automobile Club d’Italia per il territorio e le sue Istituzioni, come esplicitamente sottolineato da Angelo Sticchi Damiani, Presidente di ACI, durante l’assemblea dei soci.

Nel corso di quest’ultimo consesso, Giuseppe Redaelli ha illustrato agli azionisti la difficile situazione della stagione 2020 interamente ascrivile a fattori esogeni conseguenti al lockdown.

Spiega Redaelli: “Il corrente anno sarebbe stato memorabile per SIAS grazie, in primis, al calendario di attività di primissimo livello internazionale che avrebbe permesso al Tempio della Velocità di ospitare le maggiori competizioni automobilistiche. È stato portato alla firma il nuovo contratto con Formula 1 che garantisce il Gran Premio d’Italia a Monza per i prossimi cinque anni, oggi divenuti sei a seguito della rinegoziazione dovuta alla gara a porte chiuse del 2020, e che aprirà soprattutto lo sviluppo di nuove opportunità commerciali”.

Redaelli ha sottolineato un rinnovato legame con il territorio di cui, a breve, SIAS darà testimonianza pubblicando il suo primo Rapporto di Comunità.

Il Consiglio di Amministrazione appena insediato ha oggi affrontato le problematiche relative al rinnovo della Governance aziendale. Dopo due anni e mezzo di incarico, Pietro Benvenuti lascia infatti la Direzione dell’Autodromo Nazionale Monza. La decisione, maturata nell’ultimo periodo per via della volontà di Benvenuti di riavvicinarsi alla famiglia, è stata condivisa con il CdA che, insieme a tutto il personale dell’azienda e ai dirigenti, ha espresso la sua gratitudine al Direttore per quanto fatto in questo periodo. Spiega Pietro Benvenuti: “Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno creduto in me e auguro un futuro pieno di successi all’Autodromo Nazionale Monza e a tutti coloro che vi lavorano”.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto conferito ad interim procura gestoria ad Alfredo Scala che assume tutti i poteri che erano in capo al Direttore Generale e le relative deleghe. Il CdA ha ringraziato Scala per il senso di responsabilità dimostrato nell’accettazione dell’incarico in un momento di grande emergenza a poco più di un mese dallo svolgimento del Formula 1 Gran Premio d’Italia.

Conclude Redaelli: “Lavoreremo insieme per continuare le attività già impostate per il futuro e sono certo che il solo pensiero a quei prevedibili magici momenti del 2022, quando sarà celebrato il centenario della fondazione del circuito, farà scatenare in tutte le persone coinvolte così tanta adrenalina da far superare ogni asperità”. (d.c.)