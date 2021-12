Mohammed ben Sulayem eletto nuovo presidente della FIA

Jean Todt ha completato il suo terzo ed ultimo mandato come presidente della FIA nel 2021, e ora consegnerà le redini dell'organo mondiale del motorsport al 60enne Mohammed ben Sulayem, eletto nella votazione di oggi all'Assemblea Generale della FIA.

Ben Sulayem ha sconfitto Graham Stoker, che era il vice-presidente della FIA sotto Todt, ottenendo il 61,6% dei voti.

Il nuovo presidente ha all'attivo una lunga carriera da pilota di rally, con ben 14 titoli nel campionato del Medio Oriente, conquistati prima di passare alla governance. E' stato il primo arabo ad essere eletto nel Consiglio Mondiale del Motorsport della FIA, e in precedenza è stato vice-presidente per lo sport della FIA.

Ha anche supervisionato la gestione del Gran Premio di Abu Dhabi e la sua aggiunta al calendario di Formula 1 nel 2009. La sua elezione segna una rottura con il passato, visto che sarà il primo presidente non europeo per la FIA.

Parlando con Motorsport.com all'inizio di quest'anno nell'ambito della serie #ThinkingForward, ben Sulayem ha sottolineato la necessità di far crescere il motorsport, rendendolo più accessibile in tutto il mondo, espandendo i campionati regionali ed aiutando i giovani ad affacciarsi nelle corse.

"Ho intenzione di creare percorsi migliori e più accessibili per i giovani piloti", ha detto ben Sulayem a luglio. "Questo è il cambiamento. Non si può sempre ripetere quello che ha fatto il presidente precedente, perché non funzionerà. Le sfide sono diverse".

"Come ho detto, il panorama sta cambiando, ma non mi distoglierete dalla cosa principale: creare percorsi migliori e più accessibili per i giovani".