Meta Drivers: quando i veri regali arrivano dal Metaverso

Web 3, NFT, Metaverso. Un vocabolario che sentiamo sempre più spesso intorno a noi e che occupa ogni giorno più spazio nei media. Mentre lo sviluppo di progetti di asset digitali unici che possono essere acquistati in criptovalute si sta espandendo ovunque, a volte è difficile capire cosa li rende diversi o che utilità abbiano!

Lo sport di alto livello, in particolare, è diventato un terreno di gioco attraente per i possessori di progetti di token basati su blockchain, o quelli interessati a esperienze di gioco e realtà aumentata. I ponti e le interazioni tra questi diversi mondi sono evidenti, pur tenendo presente che molti (se non la maggior parte) degli investitori sono interessati agli NFT solo per partecipare a opportunità di speculazione finanziaria; il che non toglie affatto agli appassionati di esperienze tecnologiche, a quelli di sport o ai collezionisti il piacere di potersi appropriare di un oggetto unico, e farne uso o meno tra la gamma di opportunità offerte.

Iscriviti all'account NFT Meta Drivers Discords per vincere premi

Il progetto Meta Drivers, che sta nascendo questa settimana dopo un attento sviluppo, è interessante ovviamente per il suo DNA orientato al mondo delle corse automobilistiche, oltre che per ciò che offre al di là del puro acquisto di opere NFT... un po' come vincere interessanti regali!

Mentre la F1 e i team si tuffano in questo mondo a braccia aperte, Meta Drivers si presenta come una prima collezione di 6666 NFT raffiguranti piloti da corsa in 3D. Tutti unici, questi pezzi non solo saranno collezionabili, ma permetteranno anche ai loro proprietari di partecipare a giochi ed eventi esclusivi nel Metaverso (realtà virtuale) a partire da giugno.

Sarà possibile vincere premi, che saranno particolarmente allettanti per ogni fan degli sport motoristici. Per esempio, volanti Fanatec o kit completi di simulatori Playseat, biglietti VIP per importanti eventi motoristici del valore di quasi 2.000€ ciascuno e molte altre sorprese saranno in palio animando la comunità Meta Drivers.

Premi anche senza acquisire un NFT

Meta Drivers non offre premi solo ai collezionisti dei suoi prodotti. Il progetto ha molte sfaccettature, descritte nell'account Discord dedicato. Semplicemente iscrivendosi ad esso, gli utenti partecipano ad una serie di concorsi gratuiti e non vincolanti che offrono premi interessanti fino al 27 febbraio.

Dal punto di vista artistico, il progetto non si ferma qui: l'obiettivo degli sviluppatori è quello di creare e mantenere una comunità attiva con la passione per gli sport motoristici, su cui tutto si basa per dare vita all'ambiente immaginato nel Metaverso e di coinvolgere i proprietari di NFT a lungo termine di "mantenere" le loro acquisizioni piuttosto che speculare eccessivamente con loro, in particolare grazie ai possibili guadagni di premi e azioni condotte dal progetto.

Incarnazioni della vita reale

Basandosi sul protocollo Ethereum, Meta Drivers passa così al lato reale con la sua ambizione ludica e l'organizzazione di eventi veri e propri. Il progetto vuole avere una portata reale e permetterà ai suoi utenti di partecipare a una raccolta di 100.000 dollari per un ente di beneficenza dedicato alla sicurezza stradale, o di finanziare un giovane pilota per una stagione di karting professionale.

Il lancio della collezione NFT Meta Drivers è imminente e può essere seguito iscrivendosi all'account Discord dedicato. Troverete immagini esclusive, informazioni aggiornate sui prodotti, il loro uso, eventi fisici e virtuali, così come una comunità animata da interviste con personalità del mondo dei motori.