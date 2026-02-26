Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"

Dopo la conferma dell'avvicendamento in casa Pirelli confermato questa mattina, ora è ufficiale anche il prossimo passo nella carriera di Mario Isola, direttore della sezione motorsport del marchio milanese fino a fine febbraio, venendo poi sostituito da Dario Marrafuschi.

Mario Isola arriva in ACI Sport come una figura che porta con sé non solo trent’anni di esperienza nel cuore del motorsport internazionale, avendo diretto a lungo anche il programma Formula 1 per Pirelli, ma anche un modo di intendere la gestione sportiva che unisce rigore tecnico, visione strategica e capacità di relazione.

La sua nomina a direttore generale di ACI Sport, operativa dal 1° luglio, conferma la volontà di mettere in un ruolo chiave una persona di grande esperienza non solo dal punto di vista gestionale, ma anche sul campo in uno sport così complesso come quello della Formula 1. In una fase di rinnovamento per l'ACI, con l'insedimaneto ufficiale di Geronimo La Russa avvenuto poche settimane fa, si è scelto di puntare su quello che è stato definito un "top player", dato il valore professionale.

Mario Isola, direttore F1 di Pirelli con le gomme Pirelli 2026 Foto di: Pirelli

L’annuncio è stato confermato direttamente dal Presidente dell’ACI, La Russa, che parla di “piena soddisfazione” e di un ingresso che rappresenta un motivo d’orgoglio per l’intera struttura federale. La Russa non si limita a sottolineare il valore di Isola, ma insiste sul significato della sua scelta: un professionista stimato a livello globale che decide di accettare la sfida di contribuire alla costruzione di un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano.

“Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport. Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano”, spiega La Russa.

“Una scelta che, ne sono convinto, rafforzerà e renderà ancor più dinamica l’azione di ACI Sport Spa. Mario Isola, oltre a essere un professionista capace e stimato, ha infatti il piglio giusto per guardare alle nuove sfide con lungimiranza ed entusiasmo”.

Isola arriva da una carriera che, in Pirelli, lo ha visto attraversare tre decenni di evoluzione tecnica e regolamentare del motorsport. Dalla Formula 1 alle categorie GT, ha gestito programmi complessi, dialogato con team, federazioni e promoter, e rappresentato un punto di riferimento nella definizione delle strategie sportive del gruppo. È un profilo che unisce conoscenza tecnica, capacità di mediazione e una visione internazionale che oggi è indispensabile per chiunque voglia governare un settore sempre più globalizzato e competitivo.

Per questo, anche il Presidente di ACI Sport Spa, Luigi Battistolli, accoglie la nomina con entusiasmo, ricordando come la presenza di Isola possa dare ulteriore forza a un team che lavora quotidianamente per rendere più efficiente l’intero sistema. Parole che trovano eco in quelle di Gian Carlo Minardi, Consigliere Delegato di ACI Sport Spa e figura storica del motorsport italiano, che definisce la storia professionale di Isola “il miglior biglietto da visita” per comprendere la portata di questa scelta.