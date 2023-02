Lutto nel motorsport: scomparso a 75 anni David Price

Carica lettore audio

Il britannico, sempre conosciuto affettuosamente come "Pricey" nel paddock, ha seguito Mansell e Brundle nel campionato britannico di Formula 3 rispettivamente nel 1977 e nel 1982, serie che la sua squadra David Price Racing avrebbe vinto nel 1984 con Johnny Dumfries.

Bell ha corso per il DPR alla 24 Ore di Le Mans nel 1995 e nel 1996 a bordo di una McLaren F1 GTR ed è nelle corse sportscar che Price ha ottenuto alcuni dei suoi più grandi successi.

Durante i 10 anni di assenza dalla griglia di partenza per la DPR, a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, Price ha lavorato come team manager e ingegnere per Porsche Richard Lloyd, Sauber e Nissan.

Ha svolto un ruolo chiave come Team Manager, ingegnere di gara e fornitore di componenti attraverso la sua azienda DPS Composites nel trasformare quello che era diventato il Team Sauber Mercedes in un'operazione vincente a Le Mans nel 1989, che ha anche dominato il Campionato Mondiale Sport-Prototipi di quell'anno con la vettura C9 Gruppo C.

DPR ha vissuto due anni di successi con la McLaren nel 1995-96: ha vinto otto gare nella Global Endurance GT Series ed era in procinto di vincere Le Mans nel '95 con Bell, suo figlio Justin e Andy Wallace, finché un problema alla trasmissione non ha rallentato la vettura.

Price è stato anche uno dei principali protagonisti della F3 britannica dopo il ritiro della DPR dalla serie alla fine del 1985: è stato coinvolto nella Formula 3 Teams' Association, nota come FOTA, che ha contribuito a gestire la serie dalla sua formazione nel 1982 fino alla scomparsa del campionato nel 2014.

Brundle ha descritto Price come "un grande leader, un grande personaggio e un grande uomo".

The David Price Racing team lines up with its two McLaren F1 GTRs at Le Mans in 1996 Photo by: Sutton Images

Price ha saputo cogliere gli elementi fondamentali perché ha sempre avuto un approccio pragmatico e non ha mai fatto cavolate", ha detto Brundle a Motorsport.com.

"Come team manager, era in grado di galvanizzare le persone intorno a lui: era semplicemente un buon leader".

Wallace, che ha corso per Price anche alla Panoz, l'ha ricordato parland con Motorsport.com come un "maestro di tattica" e "un capo squadra dannatamente bravo".

"Ogni vettura che ho guidato per Dave era di altissimo livello. Capiva che aveva bisogno delle migliori persone possibili per preparare e gestire le sue auto e si assicurava sempre che fosse così.

"Ma per quanto tutto ciò fosse mortalmente serio e stressante, guidare per Pricey è sempre stato divertente".

Price ha iniziato la sua carriera nel mondo dell'automobilismo come apprendista presso il team di auto turismo John Willment alla fine degli anni Sessanta.

Nel 1975 fondò la DPR, che ebbe il suo momento di gloria nel 1978, quando si aggiudicò il programma di F3 britannico finanziato da Unipart, la divisione ricambi di British Leyland.

Mansell e Brett Riley vinsero le gare a bordo delle sue March con motore Triumph nel 1979, mentre Tiff Needell e Ian Flux guidarono le vetture.

La consorella Bracey Price Motorsport, con sede negli stessi locali di Twickenham, ha fatto correre una coppia di Williams-Cosworth FW06 per la leggenda del motociclismo Giacomo Agostini nel Campionato britannico di Formula 1 sponsorizzato dall'Aurora nel 1978 e nell'80.

Price e il suo team hanno anche avuto un flirt con le auto turismo: nel 1980 ha gestito le prime Rover SD1 ufficiali in quello che allora era noto come British Saloon Car Championship.

Price ran Calvin Fish to fourth in 1983 British F3 championship Photo by: Sutton Images

Brundle si unì alla squadra per la sua prima vera stagione di corse in monoposto quando Price ottenne un accordo con BP.

La collaborazione portò a un paio di vittorie e al quarto posto nei punti della F3 britannica nel 1982.

Il rapporto tra DPR e BP continuò, anche senza Brundle: l'azienda petrolifera voleva Calvin Fish come pilota, così Pricey facilitò il passaggio di Martin al team Eddie Jordan Racing, con cui sarebbe arrivato secondo dietro ad Ayrton Senna nel 1983.

Per la F3 britannica del 1984, il team di Price costruì una propria versione della Ralt RT3, che dominò la stagione con 10 vittorie su 17 gare.

La DPR si ritirò dalla F3 dopo il 1985, poiché Price scelse di concentrarsi sulla sua nuova azienda di materiali compositi.

Ma tornò nel 1987 con il team Porsche di Lloyd, prima di passare alla Sauber l'anno successivo.

La DPR fu riformata per il 1995 e per una stagione nelle ruote coperte con una coppia di McLaren, una con i colori di Harrods e l'altra del marchio di tabacco West.

L'auto di Harrods sfiorò la vittoria a Le Mans, mentre l'esemplare di West guidato da John Nielsen e Thomas Bscher vinse il titolo Global Endurance.

Successivamente, nel 1997, DPR ha gestito il team ufficiale Panoz nel Campionato FIA GT, all'inizio di un lungo rapporto con il marchio per Price: in seguito avrebbe gestito il team factory statunitense e, a partire dal 2013, la squadra DeltaWing.

Pla won twice in inaugural season of GP2 in 2005 with DPR Photo by: Brendon Thorne

Il team è tornato alle monoposto nel 2004 nella Formula Renault V6 Eurocup e poi nella GP2 nel 2005, dove ha vinto due gare con Olivier Pla.

Price ha venduto la squadra nel 2009, ma ha continuato a correre con il nome DPR fino alla fine dell'anno successivo, prima di perdere le iscrizioni.

Infine ha avuto un periodo di lavoro nel campionato mondiale di F1 quando è stato brevemente team manager della Brabham nel 1991.

David Price Photo by: Sutton Images