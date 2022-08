Luke Skipper è il nuovo direttore delle comunicazioni FIA

Carica lettore audio

La FIA ha scelto Luke Skipper come nuovo direttore delle comunicazioni e degli affari pubblici.

Entrato a far parte della Federazione quest'autunno (a partire dal 7 ottobre), il canadese è un professionista in questi settori, con 17 anni di esperienza all'attivo.

Tra i suoi precedenti ruoli di alto profilo si annovera quello di direttore degli affari pubblici per 7 anni in Weber Shandwick, attualmente la seconda agenzia di comunicazione al mondo.

Nell'ultimo periodo, in qualità di direttore, ha fornito consulenza a un'ampia gamma di grandi aziende, aiutandole a sviluppare le loro strategie di comunicazione e coinvolgimento degli addetti ai lavori.



È stato anche capo dello staff del Partito Nazionale Scozzese al Parlamento del Regno Unito, fornendo consulenza ai loro membri e svolgendo un ruolo centrale nel raggiungimento del più grande risultato elettorale del partito. In precedenza ha lavorato nel Parlamento europeo e in quello scozzese.

Infine ha lavorato come capo dello staff del partito alla Camera dei Comuni di Londra per otto anni.

Incaricato di realizzare una nuova strategia proattiva di comunicazione e affari pubblici, Skipper lavorerà a stretto contatto con i vertici della Federazione per garantire che la FIA sia la voce globale della mobilità e dello sport automobilistico.

Guiderà un team in espansione nella crescita inclusiva attraverso i social media e l'impegno digitale, oltre a potenziare le capacità generali della FIA.

"Questo è un momento cruciale per la FIA, in quanto riuniamo le nostre funzioni di affari pubblici e comunicazione - ha detto il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem - Luke si unirà al nostro team in questo nuovo ruolo e contribuirà a realizzare il nostro ambizioso manifesto di crescita e riforma".

"Il suo intuito e la sua esperienza saranno una risorsa preziosa per i nostri membri e per la Federazione".

Skipper ha aggiunto: "Sono entusiasta di entrare a far parte della FIA in un momento così emozionante per gli sport motoristici e la mobilità".

"Non vedo l'ora di lavorare con il Presidente, i Club e tutte le parti interessate per realizzare una strategia di comunicazione e di affari pubblici che faccia progredire la Federazione in modo inclusivo e sostenibile".