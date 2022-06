Le Mans Virtual Series: nuova stagione con la 24 Ore di Le Mans Virtual

Carica lettore audio

MIAMI, Florida - 10 giugno 2022 - Le Mans Virtual Series, una joint venture tra Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), torna a settembre con una nuova edizione della gara esports di endurance d'élite, che ha attirato campioni dell'automobilismo mondiale, catturato l'attenzione globale e ricevuto il plauso di team, piloti e fan. L'annuncio è stato dato oggi in occasione della conferenza stampa annuale ufficiale dell'ACO, in vista della 90a edizione della 24 Ore di Le Mans.

Il successo della Le Mans Virtual Series dello scorso anno è culminato in un'emozionante 24 Ore di Le Mans Virtual nel gennaio 2022. Molte delle principali case automobilistiche e i loro piloti hanno iscritto squadre, tra cui il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen e il campione INDYCAR Alex Palou tra i 200 piloti presenti. Durante i cinque mesi della stagione è stata registrata un'impressionante audience televisiva e digitale di oltre 81 milioni di persone (fonte: YouGov Sport).

Come per la stagione 2021/22, tutti e cinque i round della prossima serie si terranno online sulla piattaforma rFactor2, compresa la 24 Ore di Le Mans Virtual, appuntamento clou del principale campionato di endurance esports. Questo format consente alle squadre di competere virtualmente su simulatori situati in tutto il mondo per un montepremi totale di 250.000 dollari USA. Per un'emozionante anteprima, fare clic QUI per vedere il trailer di Le Mans Virtual Series 2022.

Per consentire una maggiore flessibilità negli orari dei piloti professionisti - ora tornati pienamente alle loro attività in pista dopo l'interruzione della pandemia - è stata apportata una modifica ai requisiti dei piloti. Le squadre devono iscrivere un pilota professionista ad almeno un round regolare della serie (cioè i round 1-4), invece di doverlo portare per l'intera stagione.

Il calendario 2022/23 presenta alcuni dei circuiti più famosi e riconoscibili del mondo in tre continenti, che sfideranno i piloti del mondo reale e di quello sim ed entusiasmeranno i milioni di appassionati di esports in tutto il mondo. La novità del 2022 è la 8 Ore del Bahrein, che apre la stagione, un classico più moderno che si inserisce comodamente nel contesto storico e leggendario di Monza, Spa, Sebring e, naturalmente, del luogo più iconico di tutti, Le Mans.

I round saranno i seguenti:

Round 1 8 Ore del Bahrain, Bahrain 17 settembre 2022

Round 2 4 Ore di Monza, Italy 8 ottobre 2022

Round 3 6 Ore di Spa, Belgium 5 novembre 2022

Round 4 500 Miglia di Sebring, USA 3 dicembre 2022

Round 5 24 Ore di Le Mans Virtual 14-15 gennaio 2023

A dare il loro pieno e continuo sostegno alla Le Mans Virtual Series saranno alcuni dei marchi più noti e prestigiosi del mondo: Thrustmaster come Official Hardware Partner, Rolex come Official Timepiece Partner, Total Energies come Official Energy Partner, Goodyear come Official Tire Partner, Algorand come Official Blockchain Partner e LEGO® Technic come Official Engineering Partner.

Pierre Fillon, Presidente dell'ACO, ha commentato: "Siamo molto contenti di aver sostenuto e seguito il successo della Le Mans Virtual Series fino ad oggi con la 24 Ore di Le Mans Virtual come momento clou. Il legame tra il motorsport reale e gli esports è un elemento essenziale per i nostri costruttori e team e crediamo che abbia un ruolo importante nell'attrarre un nuovo pubblico più giovane sia in pista che fuori. Siamo tutti impazienti di assistere a un'altra eccellente stagione di competizioni esports".

Il CEO di Le Mans Virtual Series, Gérard Neveu, ha dichiarato: "La Le Mans Virtual Series dello scorso anno ha avuto un grande successo e ci sforziamo di migliorare ogni anno. I dati di audience e i ritorni che abbiamo visto nel 2021-22 sono un riconoscimento del supporto del nostro impressionante portafoglio di partner, della collaborazione dei produttori d'élite e dell'impegno dei migliori team di sim racing, tra cui i nostri attuali campioni, il Team Redline. Siamo fiduciosi che continueremo ad attrarre campioni da tutte le diverse categorie di motorsport e sim racing e che potremo produrre un'altra serie di esports emozionante e professionale per il massiccio pubblico mondiale di giocatori e spettatori”.

La visione per la serie virtuale rimane quella di essere prestigiosa e riconoscibile come il FIA World Endurance Championship del mondo reale, che include la 24 Ore di Le Mans come evento cardine. La serie di esports continuerà a utilizzare come piattaforma rFactor 2, che si concentra sul pubblico delle corse sim e offre un'esperienza di gara più autentica. L'attenzione di Le Mans Virtual Series verso una maggiore analisi delle gare e delle strategie e le trasmissioni professionali delle gare dovrebbero aumentare ulteriormente l'interesse e il coinvolgimento dei fan. Come negli anni precedenti, i piloti con licenza FIA e gli esperti di sim racing gareggiano insieme nella Le Mans Virtual Series nei modelli LMP o GTE. Maggiori dettagli sull'elenco degli iscritti alle gare della Le Mans Virtual Series, nonché su quando e dove seguire le gare, saranno rivelati all'inizio di settembre 2022.