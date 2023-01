L'anno nuovo regalerà l'ennesima "prima" per la Formula 1

Carica lettore audio

David Coulthard, che ha recentemente co-fondato l'iniziativa More Than Equal per mettere le donne nella condizione di arrivare in F1 con il potenziale di vincere "campionati, non solo gare", secondo le sue parole, è decisamente sorridente.

Nonostante un maggior numero di donne e di iniziative si sia fatto strada nel motorsport, esistono ancora enormi barriere alla progressione. In cima alla lista c'è la fisicità: la forza fisica, la resistenza e la dedizione necessarie per competere in uno sport ad alta velocità, ad alta concentrazione e ad alto stress come la Formula 1.

Ma è davvero tutta una questione di fisicità, o si tratta di una barriera potenziale molto simile alla mancanza di sponsor per le donne, alla mancanza di pari opportunità all'inizio e ad altri fattori. Gli esordi di Max Verstappens e di sua sorella Victoria nel karting e i successi hanno seguito una traiettoria simile prima di prendere due direzioni diverse.

Il nuovo campionato tutto al femminile, che la Formula 1 organizzerà a partire dal 2023 - F1 Academy - richiederà ai piloti un contributo di 150.000 euro. Sebbene la maggior parte dei giovani piloti abbia avuto problemi con le sponsorizzazioni, soprattutto dopo la pandemia di COVID, si ritiene che le donne siano colpite in modo sproporzionato da questo problema.

La promettente pilota e concorrente della W Series, Abbi Pulling, ha parlato a lungo dei problemi finanziari che ha dovuto affrontare e che l'hanno portata a ritirarsi dal campionato britannico F4 nel 2021. E mentre si è concentrata sull'aspetto finanziario, al tema della fisicità non ha dato molta importanza. "Non sono solo io a doverlo fare, anche i ragazzi devono allenarsi per guidare quelle auto", ha detto la Pulling quando le è stato chiesto di parlare di fisicità dal The Guardian all'inizio di quest'anno.

Podio: terzo posto Abbi Pulling, Racing X. Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Anche la sua mentore, Alice Powell, ha parlato in precedenza delle difficoltà che ha affrontato nella sua carriera di pilota, essendo diventata la prima donna a ottenere punti in GP3 nel 2012, prima di prendersi una lunga pausa dalle corse dopo il 2014 per mancanza di fondi.

Parlando con Autosport all'inizio di quest'anno, la Powell ha detto che, sebbene la W Series abbia fatto un ottimo lavoro per aiutare le donne ad ottenere posti in gara e il lavoro del campionato con la FIA Formula 3 sia altrettanto utile, trovare finanziamenti può ancora essere difficili.

"Penso che a volte sia più difficile per una donna, perché la gente lo vede ancora come uno sport dominato dagli uomini, e quindi potrebbe non voler puntare i propri soldi su una donna. Ma credo che la progressione sia stata maggiore da quando ho iniziato a gareggiare in questo tipo di campionato nel 2012".

Nell'ambito della fisicità, un'area che viene ripetutamente menzionata è quella del servosterzo.

Si è discusso molto delle difficoltà incontrate dalle donne nella guida delle vetture delle categorie junior, con particolare attenzione al peso dello sterzo e alla mancanza di servosterzo.

Coulthard ha affermato che la mancanza di servosterzo nelle serie di base della F1 rende queste vetture più difficili da guidare rispetto a quelle di F1, e pone una "preferenza fisica verso uomini di una certa stazza e fisicamente sviluppati".

"Quando ero un collaudatore della Williams non potevo girare lo sterzo come Nigel Mansell", ha detto. "Non ero abbastanza forte. Quindi il mio limite era la quantità di sterzo che riuscivo a dare alla macchina".

Poiché la F1 Academy e il presidente della FIA Mohammed Bin Sulayem hanno recentemente dichiarato di volere che le future monoposto vengano utilizzate nella piramide della categoria junior per consentire a maschi e femmine di competere in maniera equa, il responsabile della F1 Academy Bruno Michel ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è quello di vedere le donne sulla griglia di partenza della F3 nei prossimi due o tre anni e di farle gareggiare rapidamente per conquistare punti e podi. L'obiettivo è di aumentare il numero di piloti nel prossimo futuro, perché speriamo che questa categoria ispiri un maggior numero di ragazze a competere nel motorsport ai massimi livelli".

James Allen, presidente di Motorsport Network e Mohammed bin Sulayem, presidente della FIA.

E questo ci porta ad un'altra potenziale sfida nei confronti delle donne nel motorsport: semplicemente il fatto di non avere l'ecosistema, i modelli di ruolo ed il percorso per competere fin dalla più tenera età.

"Abbiamo bisogno di più donne nel karting", afferma Kate Beavan, avvocato ed ex direttrice di F1 Experience, che ora si è unita all'iniziativa More than Equal come consulente chiave. "Se riusciamo ad aumentare il numero di ragazze che praticano il karting e che intraprendono il percorso di avvicinamento alle monoposto, è più probabile che si manifestino più talenti che possono essere affinati per le gare di alto livello".

La FIA è orientata verso la diversità e il suo atteggiamento mentale cambierà anche gli atteggiamenti a valle. Il fatto di non avere modelli di riferimento imponenti come Verstappen e Lewis Hamilton può influire sulla capacità di una ragazza di dire "io posso" quando è l'unica ragazza in mezzo a una dozzina di ragazzi.

Nonostante queste discussioni, finora sono state condotte poche ricerche su quali barriere abbiano il maggiore effetto sui progressi delle donne nel motorsport.

È necessaria una comprensione molto più approfondita dei problemi, comprese le testimonianze aneddotiche delle donne ai vari livelli del motorsport, per capire le loro sfide ed avere un approccio basato sui dati per identificare la soluzione e/o rimuovere gli ostacoli. Sono necessarie anche informazioni corrispondenti da parte degli stakeholder maschili per comprendere il (dis)allineamento, nonché conversazioni con gli stakeholder nelle varie fasi del motorsport e con i fan per comprendere le barriere reali e percepite per creare un clima di cambiamento.