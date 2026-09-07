La stagione 3 della A2RL diventa internazionale

Per la prima volta A2RL, la Abu Dhabi Autonomous Racing League, ha disputato una gara lontano dalla sua casa di Yas Marina. Il circuito italiano di Imola ha fatto da palcoscenico, e le cinque squadre Pro di A2RL sono state le protagoniste.

Con dossi ciechi, avvallamenti, asperità ed ostacoli che non avevano mai incontrato prima, i piloti autonomi hanno affrontato la nuova sfida con disinvoltura. Com’è andata in un territorio nuovo? I padroni di casa di Unimore Racing sono partiti in pole, ma saranno riusciti a vincere su un terreno familiare? Guarda e scoprilo…