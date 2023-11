La Scuola Federale ACI Sport è pronta a dare il via al 20° Supercorso

Con il finale di stagione si avvicina l’ora del Supercorso Federale ACI Sport, l’appuntamento formativo organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” che vivrà la sua 20^ edizione. Quattro giornate di attività, da lunedì 6 a giovedì 9 novembre, vedranno impegnati alcuni dei giovani piloti più promettenti del panorama internazionale lungo il tracciato dell’Autodromo di Vallelunga “Pietro Taruffi”.

Gli allievi - quattro scelti dalla Federazione e due da Ferrari Driver Academy, partner del progetto - verranno stimolati attraverso una serie di prove e avranno la possibilità di studiare la tecnica insieme allo staff dell’Università dell’Automobilismo. Al termine del programma supportato da Cetilar, che affianca la Scuola Federale da due anni nelle principali attività, verrà stilato un rapporto dettagliato per ogni pilota che aiuterà la commissione ad indicare il nome del vincitore del 20° Supercorso, oltre ad assegnare il 4° Trofeo “Gero” Cristiano del Balzo.

I PILOTI

Saranno quindi sei i piloti che prenderanno parte all’esclusivo appuntamento di fine anno, tutti provenienti dal mondo del karting, ognuno protagonista nelle migliori serie nazionali ed internazionali. Si tratta di Riccardo Cirelli (2008, Torino), Mattia Colnaghi (2008, Monza), Emanuele Olivieri (2008, Asti) e Giacomo Pedrini (2008, Cesena), invitati dalla Scuola Federale, ai quali si aggiungono Renè Lammers (2008, Olanda) e Tomass Stolcermanis (2007, Lettonia) indicati da FDA. Questi piloti infatti arrivano al Supercorso a culmine di un programma di selezione che li ha visti già passare sotto osservazione anche a Fiorano, in occasione degli ultimi ACI-FDA Scouting Camp svolti ad agosto e settembre scorsi proprio a Maranello in casa Ferrari.

Photo by: ACI Sport Foto di gruppo Supercorso Federale ACI Sport edizione 2022

IL PROGRAMMA

I giovani partecipanti sosterranno un programma ricco di attività pratiche e teoriche, costantemente affiancati dallo staff della Scuola Federale coordinato dal Direttore Raffaele Giammaria. Si partirà dalle valutazioni psicofisiche effettuate da Formula Medicine nella giornata iniziale, per poi passare all’attività in pista, prima sulle vetture a ruote coperte con le Mitjet, per la prima volta presenti nel Supercorso e successivamente sulle monoposto Tatuus fornite da Prema, utilizzate in Formula 4, sempre gommate Pirelli. Ogni allievo sarà affiancato da un Istruttore Federale dedicato e dagli specialisti della sezione Ricerca e Formazione della Scuola. Nel pomeriggio del giovedì, al termine della simulazione di gara, verrà premiato il miglior pilota del Supercorso.

IL PROGETTO GIOVANI

Motore del Progetto Giovani voluto dall’Automobile Club d’Italia, la Scuola Federale individua e supporta i piloti del domani sin dal 1982. I migliori talenti approdano al Supercorso dopo un ricco programma formativo che spesso inizia dal Kart Summer Camp, attività primaria riservata ai bambini a partire dall’età di 6 anni, e prosegue con ulteriori passaggi come lo Stage Karting e gli ACI-FDA Scouting Camp. I piloti meritevoli rappresenteranno poi la Nazionale come portacolori della squadra ACI Team Italia. È stato il caso di Gabriele Minì e Andrea Kimi Antonelli, due punte di diamante dell’automobilismo tricolore, entrambi vincitori del Supercorso e attualmente impegnati in Formula 3 e in Formula 2, i due step che anticipano il salto in Formula 1.