La gara inaugurale della A2RL si conclude con la vittoria del team TUM

La macchina ha incontrato il talento della F1 e la sfortuna di una squadra ha significato la vittoria del team TUM di Monaco. Dopo una settimana di preparazione e molti giri di pista, i primi team della A2RL sono arrivati all'evento che stavano aspettando: la prima gara di una nuovissima forma estrema di motorsport.

Nel periodo precedente, le squadre hanno percorso il circuito con la massima rapidità consentita dai loro codici meticolosi a uno e zero, preparando le loro vetture senza conducente per la competizione. Tenendo d'occhio la pista, non era raro vedere (e sentire) le auto senza pilota sfrecciare sul rettilineo principale di Yas Marina, mentre ogni squadra affinava la propria tecnologia in vista dell'evento principale.

Nel grande giorno, il circuito era un alveare di attività. Una Fanzone allestita con giochi, VR e display dedicati alla gara ha accolto oltre 10.000 fan entusiasti, tutti impazienti di assistere ad una fetta di storia. Con il crescere dell'attesa per la gara, le tribune sul rettilineo di partenza si sono riempite di spettatori eccitati: uomini, donne, bambini, non importa chi tu sia, la A2RL ti ha accolto.

Mentre il sole tramontava, l'ex pilota di F1 Daniil Kvyat ha intrattenuto la folla facendo dei giri in una versione a guida umana della vettura Super Formula marchiata Dallara della A2RL, e poi mostrando ciò che la supercar Dallara, la Stradale, poteva fare in pista. Entrambe sembravano davvero perfette.

Kvyat non era lì solo per godersi una sessione in pista, ma per partecipare al primo degli eventi della serata: Man vs Machine. Qui avrebbe affrontato la squadra di casa della A2RL, il TII racing, per dimostrare la differenza tra un'auto guidata da un uomo e una macchina autonoma. L'auto della TII è il veicolo autonomo più avanzato in circolazione, essendo stato sviluppato fin dalla genesi della serie. Pur dando spettacolo, Kvyat ha dimostrato che, per il momento, l'uomo ha ancora la meglio sulle macchine. Almeno per ora.

Parlando dopo l'evento, Kvyat ha commentato: "È una grande innovazione ingegneristica. Vedere queste auto che girano a un ritmo rispettabile è impressionante. Condividere la pista insieme, anche se abbiamo solo cercato di coesistere con attenzione, sapendo che non ci saranno rischi inutili, è molto importante. La competizione, alla fine, è ciò che fa progredire il progresso".

Da lì, è arrivato il momento di gareggiare. Degli otto team provenienti da Emirati Arabi Uniti, Cina, Singapore, Germania, Ungheria, Italia e Stati Uniti, le squadre italiane PoliMOVE e Unimore e le tedesche TUM e Constructor (che rappresenta anche la Svizzera) si sono qualificate per la finale della gara notturna a quattro vetture. Non ci sono mai state più di due auto autonome che hanno gareggiato su pista, e il palcoscenico del mondo era pronto a vedere chi sarebbe entrato nella storia e avrebbe conquistato il gradino più alto.

Le auto hanno fatto registrare tempi di circa due minuti prima della gara. Anche se un essere umano può fare un giro più veloce con la stessa auto, le qualifiche hanno dimostrato che un'auto può guidare autonomamente e senza incidenti (per lo più) sul circuito di Yas Marina. Quando si è arrivati alla gara, per la prima metà i quattro team hanno giocato bene tra loro - l'obiettivo delle gare delle A2RL è far sì che le auto senza conducente si comportino come quelle a guida umana: sorpassi, brividi e testacoda fanno parte del gioco - e il team PoliMOVE stava cercando di guadagnare la bandiera a scacchi.

Beh, lo era fino a quando il disastro non ha colpito al quinto giro della finale da otto. L'auto verde italiana si è fermata, poi si è girata verso il muro, ma fortunatamente non ci è finita contro. Questo ha fermato la gara e tutte le vetture sono rientrate ai box per ripartire e percorrere i tre giri rimanenti.

Purtroppo, la vettura del team PoliMOVE non è rientrata in pista. In sua assenza, i connazionali del team Unimore erano in testa... finché la loro auto non ha subito un destino simile a quello del team PoliMOVE e si è fermata di botto. La gara non è stata interrotta questa volta e il team tedesco TUM ha conquistato la vittoria con un sorpasso all'ultimo giro, aggiudicandosi la parte più cospicua del montepremi di 2,25 milioni di dollari ed il posto nei libri di storia come primo vincitore in assoluto della A2RL. I connazionali del team Constructor si sono piazzati al secondo posto, mentre il team Unimore ha conquistato il terzo.

La gara non è andata, forse, perfettamente secondo i piani, ma per un certo periodo di tempo ci sono state quattro auto che giravano sul circuito di Yas Marina senza persone al volante. Per quanto riguarda le partenze, si è trattato di una solida base su cui costruire, e la preparazione all'evento del 2025 inizia ora.