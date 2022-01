La 24 Ore di Le Mans virtuale verrà trasmessa in diretta digitale in mondovisione

MIAMI, Florida – 14 gennaio 2022 - Una serie di importanti emittenti, tra cui Motor Trend negli Stati Uniti ed Eurosport in Europa e Asia, trasmetterà l’evento finale della 24 Ore di Le Mans Virtual Series eRacing, in programma questo fine settimana, 15 e 16 gennaio 2022, portando l'esaltante mondo combinato di motorsport ed esports in milioni di case di tutto il mondo. Questo segna il culmine della serie di quest'anno, reso possibile attraverso una joint venture tra Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO).

Uno speciale show televisivo coprirà questo evento unico di due giorni e verrà trasmesso in diretta da Parigi. Sarà condotto da un team di esperti composto dal commentatore principale del FIA World Endurance Championship Martin Haven, dagli esperti di esports Chris McCarthy e Lewis McGlade, dal commentatore di motorsport Ben Constanduros, più la reporter "pitlane" Hayley Edmonds. In studio ci sarà anche l'attuale concorrente WEC, il pilota di Le Mans Virtual 2020 e il commentatore FIA F2 e F3 Alex Brundle per portare la visione del pilota agli eventi.

I 200 piloti di eRacing (rappresentano 39 diverse nazionalità) che guidano le 50 auto (4 piloti in ogni auto a rotazione durante le 24 ore) si troveranno in 28 paesi diversi. Questo si riflette pienamente nell'interesse digitale da parte dei broadcaster a livello globale.

Eurosport coprirà l'intero evento eRace di 2 giorni in diretta in tutta la zona europea su Eurosport Player, e la copertura globale sarà su Motorsport.tv. Anche la messa in onda di tutte le 24 ore sui canali OTT in Europa sarà su L'Equipe Live in Francia, Sport 10 (pay TV), RTBF Auvio (OTT) in Belgio e Viaplay in Svezia, Norvegia e Finlandia. Sport 1 in Germania, Austria e Svizzera mostrerà un programma speciale di 44 minuti la domenica sera, trasmesso sulla TV in chiaro con una portata potenziale di 72 milioni di spettatori.

Motor Trend coprirà l'intera eRace dal vivo in Nord America sul suo servizio OTT, mentre Star+ mostrerà la 24 Ore di Le Mans Virtual eRacing Finale Event in America Latina e in Brasile. SuperSport DStv trasmetterà in diretta il programma sul suo canale dedicato al motorsport in tutta l'Africa, estendendo così la copertura ai cinque continenti del mondo.

Infine, i canali ufficiali dei social media dell'ACO e della FIA WEC mostreranno tutta l'azione in diretta dall'inizio alla fine, così come il sito ufficiale della Le Mans Virtual Series (www.lemansvirtual.com). La trasmissione inizia alle 7:30 AM EST (13:30 CET/12:30 GMT) e la famosa bandiera nazionale francese verrà ammainata per l'inizio del più grande evento endurance esports dell'anno alle 8:00 AM EST (14:00 CET/13:00 GMT).

Maggiori informazioni tra cui comunicati stampa, immagini, poster ufficiale e una presentazione possono essere trovate QUI. Tutte le informazioni sull'evento possono essere trovate anche su www.lemansvirtual.com.

Informazioni su Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie globale di esports d'élite composta da cinque round che riuniscono i migliori team di endurance e sim racing per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. Piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale si uniscono ai principali protagonisti degli esports per affrontare i classici dell'endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual che si svolgerà interamente online. La Le Mans Virtual Series è una joint venture tra il principale sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistema esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, Motorsport Games, e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) - il creatore e organizzatore della famosa 24 ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC). www.lemansvirtual.com

Round 1: 4 Ore di Monza, Italia - 25 settembre 2021 - Solo online

Round 2: 6 Ore di Spa, Belgio - 16 ottobre 2021 - Solo online

Round 3: 8 Ore del Nürburgring, Germania - 13 novembre 2021 - Solo online

Round 4: 6 Ore di Sebring, USA - 18 dicembre 2021 - Solo online

Round 5: 24 Hours of Le Mans Virtual - 15/16 gennaio 2022 - Solo online